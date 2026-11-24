باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم تشییع و تدفین رضا امیرخانی، نویسنده نام‌آشنای ادبیات داستانی ایران، روز جمعه ششم آذرماه در قطعه ۵۱ بهشت زهرا (س) برگزار می‌شود.

خانواده رضا امیرخانی با انتشار اطلاعیه‌ای در کانال رسمی این نویسنده، زمان و مکان مراسم تشییع و تدفین او را اعلام کردند.

بر اساس این اطلاعیه، آیین وداع با این نویسنده ساعت ۱۱ صبح روز جمعه ششم آذرماه در قطعه ۵۱ بهشت زهرا (س) برگزار خواهد شد. همچنین مراسم ترحیم او روز شنبه هفتم آذرماه، از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در مسجد اعظم قلهک برگزار می‌شود.

رضا امیرخانی، نویسنده و پژوهشگر ادبیات معاصر ایران، روز دوشنبه دوم آذرماه ۱۴۰۵ پس از یک دوره تحمل بیماری درگذشت.