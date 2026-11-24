باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - محرومیت یک جلسه‌ای لنی یورو، مدافع منچستریونایتد، پس از پذیرش موفقیت‌آمیز درخواست این باشگاه مبنی بر اخراج نادرست او، لغو شد. یورو در جریان شکست ۴ - ۰ منچستریونایتد مقابل لیورپول در دیدار روز یکشنبه لیگ برتر، از زمین مسابقه اخراج شده بود.

این مدافع میانی ۲۱ ساله زمانی با کارت قرمز داور مواجه شد که پس از اشتباه ماتیس دلیخت و در موقعیتی که الکساندر ایساک، مهاجم لیورپول، در آستانه تک‌به‌تک شدن با دروازه‌بان قرار داشت، او را در نزدیکی محوطه جریمه سرنگون کرد. این اتفاق باعث شد منچستریونایتد بخش عمده‌ای از بازی در ورزشگاه آنفیلد را با ۱۰ بازیکن ادامه دهد.

با این حال، منچستریونایتد روز دوشنبه با ثبت درخواست تجدیدنظر و اعتراض به تصمیم داور مبنی بر اخراج یورو، موفق شد رای این پرونده را تغییر دهد.

با صدور این حکم محرومیت یک جلسه‌ای مدافع فرانسوی لغو شد و او می‌تواند در دیدار روز شنبه این هفته مقابل برنتفورد به میدان برود.