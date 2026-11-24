باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای منویات قائد شهید امت (رضوان‌الله علیه)، مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه مبنی بر حمایت از تولید و اشتغال، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، به همراه علی شیخ‌زاده، مدیرعامل سایپا، مرتضی منتظرالمهدی و جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی از شرکت خودروسازی پارس خودرو بازدید کرد.

این بازدید با هدف بررسی روند تولید، ظرفیت‌ها و موانع پیش‌روی صنعت خودرو و تقویت همکاری دستگاه قضایی با مجموعه‌های تولیدی و اشتغال‌آفرین انجام شد. در جریان این بازدید، مسئولان حاضر از بخش‌های مختلف خط تولید پارس خودرو دیدن کرده و در جریان مسائل و نیاز‌های این شرکت قرار گرفتند.

دادستان تهران: قوه قضاییه پشتیبان تولید است

دادستان عمومی و انقلاب تهران در ادامه این بازدید و در نشست با مدیران و مسئولان پارس خودرو و دستگاه‌های اجرایی با تأکید بر حمایت دستگاه قضایی از تولید و اشتغال، از پیگیری مشکلات واحد‌های تولیدی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان در دستگاه قضایی خبر داد.

وی در ابتدای این نشست با تقدیر از همکاری دستگاه‌های اجرایی، وزارت صمت، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، پلیس راه و دیگر نهاد‌های مرتبط، گفت: دستگاه قضایی در راستای سیاست‌های ابلاغی ریاست قوه قضاییه، سند تحول و تعالی و ستاد اقتصاد مقاومتی، حمایت از واحد‌های تولیدی، حفظ اشتغال و جلوگیری از بیکاری را در دستور کار قرار داده است.

وی با اشاره به فعالیت ستاد اقتصاد مقاومتی در استان تهران و دبیرخانه فعال آن، افزود: بسیاری از واحد‌های تولیدی در استان تهران و حتی سایر نقاط کشور مشکلات خود را از طریق این ستاد پیگیری می‌کنند و بخش قابل توجهی از مشکلات با همکاری و همدلی دستگاه‌ها حل شده است.

صالحی درباره مشکلات مجموعه پارس خودرو، گفت: بر اساس گزارش ارائه‌شده، مطالبات چکی این مجموعه که حدود ۵ همت بود، با پیگیری‌های دادستانی تهران و تلاش مدیران شرکت، به ۶۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است.

دادستان تهران با اشاره به توانمندی‌های داخلی در تولید خودرو، تصریح کرد: بخشی از تولید پارس خودرو به‌صورت کامل در داخل کشور انجام می‌شود و این نشان‌دهنده توانمندی جوانان و نخبگان کشور است. وی بر تمرکز بر تولید کمی و کیفی، استفاده از ظرفیت‌های داخلی و توجه به صادرات تأکید کرد.

جلوگیری از فروش ۱۰ هزار خودرو خارج از شبکه توزیع و خارج از ضوابط قانونی با پیگیری دادستانی تهران

صالحی در ادامه با تأکید بر اینکه در کنار حمایت از تولید، صیانت از حقوق عامه و مصرف‌کنندگان نیز در دستور کار است، به موضوع فروش حدود ۱۰ هزار خودرو خارج از شبکه توزیع و خارج از ضوابط قانونی اشاره کرد و گفت: بلافاصله پس از مشاهده گزارش، دستور پیگیری ویژه صادر شد و با همکاری وزارت صمت و ضابطان، محل نگهداری خودرو‌ها پلمب و دستور توقیف صادر شد.

وی افزود: با صورت‌جلسه‌ای که صادر شد، معامله ابطال و برات‌ها توسط بانک عامل عودت داده شد و با عوامل تخلف برخورد قانونی خواهد شد.

دادستان تهران همچنین از راه‌اندازی سامانه متمرکز فروش خودرو با پیگیری دادستانی تهران خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، بالغ بر ۲۵۰۰ دستگاه خودرو در این سامانه بارگذاری شده و حدود ۸۳ شرکت خودروساز محصولات خود را عرضه کرده‌اند. این سامانه با همکاری وزارت صمت تا پایان آذر تکمیل می‌شود و از خودروسازان خواست محصولات خود را در این سامانه عرضه کنند.

ضرب‌الاجل ۴۵ روزه برای تکمیل خودرو‌های ناقص

دادستان تهران با اشاره به بازدید از خط تولید و وجود خودرو‌های ناقص، گفت: حدود ۱۱ هزار دستگاه خودرو ناقص در پارس خودرو و بیش از ۲۰ هزار دستگاه در سایپا وجود دارد. وی از مدیران دو شرکت خواست با تأمین قطعات داخلی و همکاری لازم، این خودرو‌ها حداکثر ظرف ۴۵ روز تکمیل شوند تا بخشی از گلایه‌های مردمی برطرف شود.

وی همچنین بر لزوم تعیین تکلیف معوقات تأکید کرد و افزود: پارس خودرو حدود ۲۳ هزار دستگاه معوقه دارد که باید تا پایان سال تحویل داده شود. در سایپا نیز مقرر شد تعهدات تا پایان سال تکمیل شود و برای خودرو شاهین نیز تلاش شود تا پایان تیرماه تعهدات ایفا شود.

صالحی با اشاره به گلایه مردم از تأخیر در تحویل خودرو و تغییرات قیمتی، گفت: مشکلات تولیدکنندگان قابل درک است، اما این مشکلات نباید به افزایش قیمت در بازه کوتاه‌مدت منجر شود و باید رضایت مشتریان جلب شود.

پیگیری مشکلات ارزی، استاندارد، اسقاط و انرژی

گفتنی است؛ در این نشست، مشکلاتی همچون تخصیص ارز برای خودرو‌های چانگان، تمدید گواهی استاندارد تا پایان سال ۲۰۲۷، گواهی اسقاط و تعلیق تحویل یک هزار دستگاه خودرو، استفاده از ابزار‌های بانکی، مسائل مالیاتی و تأمین برق و گازوئیل واحد‌های تولیدی مطرح شد.

دادستان تهران دستور داد موضوع تخصیص ارز چانگان با همکاری وزارت صمت و بانک مرکزی پیگیری و مساعدت لازم انجام شود.

همچنین مقرر شد مشکل گواهی استاندارد و اسقاط در جلسه‌ای مشترک با سازمان ملی استاندارد و خودروسازان ظرف یک هفته تعیین تکلیف شود.

دادستان تهران همچنین از همکاری پلیس راه برای خروج خودرو‌ها با پلاک ویژه و همکاری سازمان تأمین اجتماعی تقدیر کرد و درباره مشکلات مالیاتی، گفت: جلسه‌ای ظرف یک هفته با حضور مدیران خودروسازی، سازمان امور مالیاتی، سازمان برنامه برگزار و تصمیم مناسب برای حمایت از تولید اتخاذ شود.

صالحی همچنین بر پیگیری موضوع تأمین برق و گازوئیل واحد‌های تولیدی تأکید کرد و گفت: تعطیلی یا خاموشی یک واحد تولیدی به معنای آسیب به رونق کشور و ایجاد مشکل برای مردم است. وزارت نیرو، وزارت نفت و شرکت پخش و پالایش باید با رعایت صرفه‌جویی، همکاری ویژه با واحد‌های تولیدی داشته باشند.

وی در پایان با تأکید بر همدلی و همفکری دستگاه‌ها و تولیدکنندگان، گفت: با اتکا به توان داخلی، جوانان و نخبگان، می‌توانیم در حوزه خودرو به جایگاه مطلوب برسیم و علاوه بر تأمین نیاز داخلی، در بازار‌های صادراتی نیز حضور مؤثری داشته باشیم.

مرتضی منتظرالمهدی مدیرعامل پارس خودرو در این نشست، با تقدیر و تشکر از اقدامات دادستانی تهران برای پیگیری و رفع مشکلات این مجموعه، رویکرد دادستانی تهران در پیگیری مسائل مجموعه‌های تولیدی را پیشگیرانه و هوشمندانه توصیف کرد و گفت: دستگاه قضایی خود پیش‌قدم بازدید از مجموعه‌های تولیدی می‌شود تا با رفع مشکلات، حداکثر تاب‌آوری اجتماعی در حوزه تولید و اشتغال ایجاد شود. این اقدام بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.

وی در ادامه گزارش خود به اقدامات سه ماه اخیر اشاره کرد و افزود: در این مدت بیش از ۸۵۰۰ دستگاه خودرو تولید و تکمیل شده و روند کاهش خودرو‌های ناقص در دستور کار قرار گرفته است. هم‌اکنون ۳ هزار دستگاه خودرو ناقص وجود دارد که بیش از ۹۰ درصد قطعات آن تأمین شده و تکمیل آن در حال انجام است. تعهدات جاری مجموعه نیز حدود ۲۳ هزار دستگاه است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به موضوع تأمین ارز مربوط به قرارداد با شریک تجاری خارجی، خواستار مساعدت بانک مرکزی برای تخصیص حدود ۵.۵ میلیون دلار به منظور تکمیل تعهدات و حمل ۳۰۰ دستگاه خودرو شد.

منتظرالمهدی همچنین با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده در حوزه استاندارد و پلاک‌گذاری یک نوع خودروی سواری وارداتی، خواستار تمدید مجوز سازمان ملی استاندارد تا پایان سال ۲۰۲۶ و یک سال دیگر به دلیل تأخیر در پرداخت و حمل محصول شد.

منبع: میزان