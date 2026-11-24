باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سرلشکر «احمد وحیدی» فرمانده کل سپاه در حاشیه اختتامیه هشتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج اظهار داشت: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، امروز دیگر جنگ صرفا به صورت منطقه‌ای نخواهد بود و در هر نقطه‌ای که اقتضا کند، می‌توانیم شاهد توسعه نبرد باشیم.

سرلشکر وحیدی در ادامه تصریح کرد: همه چیز در کنترل رزمندگان عزیز ما است و با قدرت در مواضع خود ایستاده‌اند؛ رزمندگان قوی‌تر از همیشه در دفاع از ایران و اسلام و ملت عزیز در میدان هستند.

فرمانده کل سپاه همچنین خاطرنشان کرد: هدف آمریکایی‌ها از حضور در منطقه، تصرف کشورها و بلعیدن منطقه بوده است. وی افزود: آمریکایی‌ها قبلاً نیز در توصیف کشورهای منطقه از عباراتی، چون «گاو شیرده» استفاده کرده بودند؛ این به این معناست که آنها به دنبال تسلط بر منابع منطقه هستند.

سرلشکر وحیدی در ادامه تصریح کرد: حضور آمریکا در منطقه، حضوری طمع‌گرانه است و هیچ کاری به منافع و مصالح کشورهای منطقه ندارند. وی اظهار داشت: امیدواریم کشورهای منطقه به این نتیجه رسیده باشند که با اتکا به آمریکا، امنیت هیچ کشوری تأمین نخواهد شد.

فرمانده کل سپاه تصریح کرد: در جریان جنگ منطقه‌ای، دشمن با تمام ظرفیت خود به میدان آمده بود و بارها اعلام کرده بود که به دنبال فعالسازی گروه‌های مسلح است. وی افزود: به همین دلیل نیروهای بسیج نیز در سراسر کشور آمادگی کامل برای مقابله با این تهدیدات داشتند و می‌توان گفت که پرکننده تمامی ظرفیت‌های ما در جبهه‌های مختلف امنیتی و دفاعی، بسیج بود.

منبع: مهر