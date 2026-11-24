باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - نورالدین نوریزدان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان، با تشریح آخرین وضعیت اجرایی پنج تصفیه‌خانه در حال احداث استان، از پیشرفت قابل‌توجه این پروژه‌ها در بخش ساختمانی و مهندسی سیویل خبر داد.

وی با اشاره به اجرای پروژه‌های تصفیه‌خانه در شهرهای کوهدشت، ازنا، دورود، الشتر و نورآباد اظهار کرد: این پنج پروژه در بخش ساختمانی و مهندسی سیویل، پیشرفت فیزیکی قابل‌توجهی داشته‌اند و میزان پیشرفت آن‌ها بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد گزارش شده است.

نوریزدان با توضیح مراحل اجرای تصفیه‌خانه‌ها افزود: احداث این مجموعه‌ها در دو بخش اصلی انجام می‌شود؛ بخش نخست، عملیات ساختمانی و مهندسی سیویل شامل آماده‌سازی بستر، اجرای زیرساخت‌ها و احداث سازه‌های مورد نیاز است و بخش دوم نیز فعالیت‌های الکترومکانیکال را در بر می‌گیرد که شامل تجهیزات و فرآیندهای الکتریکی، الکترونیکی و مکانیکی تصفیه‌خانه‌هاست.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان در ادامه، آخرین میزان پیشرفت بخش ساختمانی این پنج پروژه را تشریح کرد و گفت: تصفیه‌خانه‌های کوهدشت و نورآباد با ۱۰۰ درصد پیشرفت، ازنا با ۹۰ درصد، الشتر با ۷۰ درصد و دورود با ۶۵ درصد در بخش مهندسی سیویل پیشرفت داشته‌اند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت تأمین منابع مالی برای تکمیل این طرح‌ها، خاطرنشان کرد: تأمین مالی پروژه‌های مذکور در بازه زمانی دو ساله، یکی از مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان لرستان بوده است؛ موضوعی که می‌تواند نقش مهمی در تسریع روند اجرای این طرح‌های زیرساختی داشته باشد.

تکمیل این تصفیه‌خانه‌ها از جمله طرح‌های مهم زیرساختی حوزه آب و فاضلاب لرستان به شمار می‌رود و می‌تواند در ارتقای خدمات شهری، بهبود مدیریت فاضلاب و حفاظت از منابع آبی و محیط زیست استان نقش مؤثری ایفا کند.