باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وب‌سایت عبری والا گزارش داد گادی آیزنکوت، رئیس حزب یاشار و مأمور تشکیل کابینه قصد دارد تا پایان هفته جاری مذاکرات با حزب لیکود به ریاست بنیامین نتانیاهو و احزاب افراطی مذهبی را به پایان برساند و اوایل هفته آینده تشکیل کابینه را به اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی اطلاع دهد.

بر اساس این گزارش، در صورت شکست مذاکرات، آیزنکوت بدون درخواست تمدید مهلت خود، تشکیل کابینه اقلیت با حمایت بیرونی احزاب عربی در کنست را دنبال خواهد کرد.

ائتلاف تغییر به ریاست آیزنکوت شامل چهار حزب یاشار، با هم به ریاست نفتالی بنت، اسرائیل خانه ما به ریاست آویگدور لیبرمن و دموکرات‌ها به ریاست یائیر گولان است که در مجموع ۴۸ کرسی از ۱۲۰ کرسی کنست را در اختیار دارند.

در مقابل، فهرست مشترک و حزب فهرست متحد عربی (رعم) مجموعاً ۱۹ کرسی دارند که در صورت حمایت از کابینه آیزنکوت، شمار حامیان آن به ۶۷ نماینده خواهد رسید.

این در حالی است که آیزنکوت در جریان رقابت‌های انتخاباتی وعده داده بود برای تشکیل کابینه به احزاب عربی متکی نخواهد شد. با این حال، طبق گزارش والا، او حمایت بیرونی این احزاب را به معنای مشارکت آنها در ائتلاف یا کابینه نمی‌داند.

مذاکرات تشکیل کابینه از هشتم نوامبر و پس از مأموریت هرتزوگ به آیزنکوت آغاز شده است. مهلت اولیه ۲۸ روزه او ششم دسامبر به پایان می‌رسد و امکان تمدید آن برای ۱۴ روز دیگر وجود دارد.

در صورت کسب رأی اعتماد کنست، کابینه جدید رسماً آغاز به کار خواهد کرد و به دوره فعالیت کابینه موقت نتانیاهو پایان می‌دهد.

منبع: خبرگزاری آناتولی