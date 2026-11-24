باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - احمد دهقان، نویسنده داستان و رمان در گفت‌و‌گو با رادیو فرهنگ از ویژگی‌های اخلاقی زنده‌یاد امیرخانی گفت و بیان کرد: به لحاظ ادبی زنده‌یاد رضا امیرخانی نویسنده برتر بعد از انقلاب است. آثاری که آفریده و خوانندگان بیشماری که داشته، نشان از موفقیتش در این عرصه دارد.

دهقان ادامه داد: رضا نویسنده‌ای بود که برای هر کاری تلاش می‌کرد. آقای امیرخانی در هر عرصه‌ای همیشه به دنبال ۱۰۰ شدن بود. یعنی در یک دوره به دنبال ساخت هواپیما بود و در وادی ادبیات نیز خیلی زود اولین اثر خود را نوشت. وقتی او «منِ او» را نوشت، توانست بهترین آثار ادبیات ما را به اذعان همگان بنویسد و جزو مشهورترین نویسندگان کشورمان شود.

این نویسنده خاطرنشان کرد: رضا آثار متعدد و متنوعی آفریده، ولی از نگاه من رضا چیزی بالاتر از این ویژگی‌ها بود. رضا نگاه متفاوتی داشت و یک انسان واقعی در دنیای مدرن بود. او بااخلاق‌ترین نویسنده‌ای بود که من سراغ دارم. او سخت‌کوش بود و می‌توانست سختی‌های زیادی را به دوش بکشد.