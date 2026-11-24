باشگاه خبرنگاران جوان - گاهی تاریخ یک جامعه را باید از زاویه کسانی دوباره خواند که شاید نامشان کمتر در روایت‌های رسمی آمده، اما در لحظه‌های سرنوشت‌ساز، کنار مردم ایستاده‌اند و در شکل‌گیری مسیر تحولات سهم داشته‌اند. زنان ایرانی در دوره‌های مختلف، از مشروطه و نهضت ملی شدن صنعت نفت تا انقلاب اسلامی، تنها تماشاگر اتفاقات نبوده‌اند؛ آنها در آگاهی‌بخشی، سازماندهی اجتماعی و انتقال مطالبات نقش داشته‌اند. امروز نیز بحث از نهضت تبیین و پیشرفت بانوان، پرسشی فراتر از حضور زنان در اجتماعات را پیش می‌کشد: چگونه می‌توان این ظرفیت تاریخی را به جریانی مستمر برای اثرگذاری اجتماعی و پیشرفت زنان تبدیل کرد؟

محدث تک‌فلاح، پژوهشگر حوزه زن و خانواده، در گفت‌و‌گو با ما با مرور پیشینه کنشگری زنان ایرانی، از انگیزه‌ها و ویژگی‌های این حضور می‌گوید و معتقد است نقش‌آفرینی زنان نباید به روز‌های بحران و اجتماعات مقطعی محدود بماند.

از مشروطه تا انقلاب؛ رد پای زنان در بزنگاه‌های تاریخ

محدث تک‌فلاح برای بررسی تاریخ کنشگری اجتماعی و سیاسی زنان، نقطه آغاز را به سال‌های پیش از تحولات معاصر بازمی‌گرداند. به گفته او، زنان ایرانی از سال‌ها قبل در شکل‌گیری جریان‌های فکری، اجتماعی و سیاسی جامعه نقش داشته‌اند؛ حتی در دوره‌هایی که امکان حضور رسمی و گسترده در عرصه عمومی برای آنها فراهم نبوده است.

او نهضت مشروطه را یکی از نقاط مهم این مسیر می‌داند؛ دوره‌ای که زنان با حضور در تجمعات، کمک‌های مالی، تشکیل انجمن‌های مخفی، فعالیت‌های فرهنگی و حمایت از آموزش دختران، در پیشبرد مطالبات مشروطه‌خواهی نقش داشتند.

به گفته این پژوهشگر، در نهضت ملی شدن صنعت نفت نیز زنان با فعالیت‌های اجتماعی، مطبوعاتی و فرهنگی و حضور در اجتماعات، از استقلال کشور و مطالبات ملی حمایت کردند. در جریان انقلاب اسلامی نیز حضور زنان در راهپیمایی‌ها و اجتماعات، در کنار فعالیت‌های فرهنگی، اطلاع‌رسانی و حمایت اجتماعی، گسترده‌تر شد.

تک‌فلاح این حضور را مسیری تاریخی و پیوسته می‌داند؛ نه به معنای یکسان بودن شکل فعالیت‌ها در همه دوره‌ها، بلکه از این جهت که زنان در بزنگاه‌های مهم، خود را نسبت به سرنوشت جامعه بی‌تفاوت ندانسته‌اند.

چه انگیزه‌ای زنان را به میدان می‌آورد؟

زنان ایرانی در مقاطع سرنوشت‌ساز، تحولات کشور را موضوعی جدا از زندگی شخصی و خانوادگی خود ندیده‌اند. آنها همواره نسبت میان اتفاقات سیاسی و اجتماعی با آینده خانواده، فرزندان و نسل‌های بعد را درک کرده‌اند؛ موضوعی که به گفته محدث تک‌فلاح، پژوهشگر حوزه زن و خانواده، یکی از ریشه‌های اصلی کنشگری اجتماعی زنان است.

تک‌فلاح نخستین عامل این نقش‌آفرینی را احساس مسئولیت اجتماعی و تعلق خاطر به سرنوشت جامعه می‌داند. او آگاهی و شناخت از شرایط جامعه را نیز از عوامل مؤثر بر حضور زنان معرفی می‌کند و معتقد است: وقتی زنان نسبت به مسائل زمان خود آگاهی پیدا می‌کنند، از جایگاه صرفاً تماشاگر خارج می‌شوند و احساس می‌کنند باید در ساختن آینده نقش داشته باشند. به همین دلیل، آموزش، مطالعه، فعالیت‌های فرهنگی و انتقال آگاهی همواره از پایه‌های مهم کنشگری زنان بوده است.

این پژوهشگر، هویت دینی، ملی و فرهنگی را نیز از دیگر انگیزه‌های حضور زنان می‌داند و در عین حال به موضوعاتی مانند عدالت‌خواهی، استقلال، پیشرفت کشور و حفظ کرامت انسانی اشاره می‌کند.

به اعتقاد او، مسئولیت خانوادگی و اجتماعی زنان الزاماً در مقابل یکدیگر قرار ندارند؛ بلکه زنان ایرانی در مقاطع مختلف نشان داده‌اند که می‌توانند از تجربه و جایگاه خود در خانواده برای اثرگذاری مثبت در جامعه نیز استفاده کنند.

نهضت تبیین و پیشرفت بانوان؛ فراتر از حضور در میدان

با وجود این پیشینه تاریخی، پرسش مهم این است که امروز نهضت تبیین و پیشرفت بانوان قرار است چه مسیری را دنبال کند و چه ضرورتی برای شکل‌گیری آن وجود دارد؟

تک‌فلاح معتقد است: در این زمینه صرفاً درباره حضور فیزیکی زنان در جامعه صحبت نمی‌کنیم، بلکه بحث بر سر نوعی نقش‌آفرینی آگاهانه، مستمر و اثرگذار است. به گفته او، در این حرکت زنان نباید فقط مخاطب تحولات باشند، بلکه باید به یکی از عناصر اصلی شناخت، تحلیل و توضیح مسائل جامعه تبدیل شوند.

او تبیین را شناخت درست واقعیت‌ها، توضیح مسائل با زبانی قابل فهم برای مردم و تقویت قدرت تشخیص و تحلیل جامعه می‌داند؛ به‌گونه‌ای که افکار عمومی صرفاً تحت تأثیر شایعات، اطلاعات ناقص و روایت‌های یک‌طرفه قرار نگیرد.

این پژوهشگر با تأکید بر اهمیت واژه پیشرفت در کنار تبیین توضیح می‌دهد که قرار نیست از زنان فقط در شرایط بحرانی و برای حضور در اجتماعات انتظار نقش‌آفرینی داشته باشیم. پیشرفت بانوان باید در حوزه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی و تربیتی نیز دنبال شود.

به اعتقاد او، این حرکت باید هم‌زمان دو هدف را دنبال کند؛ افزایش آگاهی و قدرت اثرگذاری زنان در مسائل جامعه و فراهم کردن زمینه رشد و پیشرفت واقعی آنها. ضرورت چنین حرکتی نیز از پیچیدگی مسائل امروز جامعه، سرعت انتشار اطلاعات و فاصله احتمالی میان واقعیت و روایت‌های منتقل‌شده به مردم ناشی می‌شود.

تک‌فلاح تأکید می‌کند که این حرکت زمانی موفق خواهد بود که از حالت شعاری خارج شود و به جریانی واقعی مبتنی بر آموزش، شبکه‌سازی، مشارکت اجتماعی و فراهم کردن فرصت‌های اثرگذاری تبدیل شود.

در همین راستا، امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی نیز طی سال‌های گذشته فعالیت‌هایی را ذیل نهضت پیشرفت بانوان دنبال کرده است. تشکیل شبکه نهضت پیشرفت بانوان، راه‌اندازی پویش «حرف‌آورد» و طرح «رفیقانه» از جمله این اقدامات بوده است. همچنین در برنامه‌های معرفی‌شده در سال ۱۴۰۴، بر توانمندسازی بانوان در مهارت گفت‌و‌گو و روایتگری، برگزاری دوره‌های آموزشی «مجاهد» در ۳۱ استان و شکل‌گیری شبکه‌های بانوان در حوزه‌های قرآنی، هیئتی و فرهنگی تأکید شده است.

از خانواده تا جامعه؛ نقش زنان در روز‌های بحران

نقش‌آفرینی زنان در شرایط بحرانی، یکی دیگر از ابعاد مهم این بحث است. تک‌فلاح معتقد است ارتباط گسترده و چندلایه زنان با بخش‌های مختلف جامعه، ظرفیت ویژه‌ای برای آگاهی‌بخشی و حفظ انسجام اجتماعی در اختیار آنها قرار می‌دهد.

به گفته او، زنان در خانواده، محیط‌های آموزشی، محل کار، اجتماعات محلی و شبکه‌های اجتماعی حضور دارند و همین ارتباط گسترده می‌تواند در انتقال اطلاعات، شکل‌گیری گفت‌و‌گو و کاهش سوءبرداشت‌ها مؤثر باشد.

او با اشاره به حجم بالای اخبار، نگرانی‌ها و تحلیل‌های مختلف در شرایط بحران می‌گوید: در چنین فضایی، تشخیص واقعیت از شایعه اهمیت زیادی پیدا می‌کند و زنانی که از آگاهی و قدرت تحلیل برخوردارند، می‌توانند در محیط اطراف خود به روشن شدن مسائل و انتقال اطلاعات معتبر کمک کنند.

این پژوهشگر حفظ انسجام اجتماعی را نیز از مسئولیت‌های مهم زنان در مقاطع حساس می‌داند و یادآور می‌شود که انسجام اجتماعی به معنای یکسان بودن دیدگاه همه مردم نیست؛ بلکه به معنای حفظ امکان گفت‌و‌گو، همدلی و پیوند‌های اجتماعی با وجود تفاوت دیدگاه‌هاست.

به اعتقاد تک‌فلاح، زنان به دلیل ارتباط نزدیک با نسل‌های مختلف و حضور در محیط‌های متنوع اجتماعی، ظرفیت خوبی برای تقویت این پیوند‌ها دارند. آنها همچنین می‌توانند صدای بخشی از نگرانی‌ها و مطالبات جامعه باشند که کمتر دیده یا شنیده می‌شود.

او تأکید می‌کند که نقش زنان در شرایط بحرانی نباید صرفاً به حضور در اجتماعات محدود شود و آگاهی‌بخشی، گفت‌و‌گو، مطالبه‌گری مسئولانه و کمک به حفظ همبستگی اجتماعی نیز بخش‌های مهم این نقش‌آفرینی هستند.

حضور زنان در اجتماعات شبانه چه پیامی دارد؟

حضور بانوان در اجتماعات شبانه، موضوع دیگری است که این پژوهشگر از منظر اجتماعی، فرهنگی و تاریخی به آن می‌پردازد. تک‌فلاح معتقد است برای تحلیل این حضور باید به شرایط زمانی و انگیزه افرادی که در این اجتماعات شرکت می‌کنند، توجه کرد.

او معتقد است اجتماعات شبانه، در صورت شکل‌گیری آگاهانه و داوطلبانه، می‌توانند جلوه‌ای از حضور اجتماعی زنان و بیانگر دغدغه‌مندی آنها نسبت به مسائل کشور، احساس مسئولیت و تمایل به مشارکت در امور عمومی باشند. به گفته او، زنان در چنین فضا‌هایی صرفاً مخاطب اتفاقات نیستند، بلکه برای بیان دیدگاه‌ها و مواضع خود نیز اهمیت قائل‌اند.

این پژوهشگر ارزش این حضور را نه در تعداد افراد یا زمان برگزاری اجتماعات، بلکه در پیام و محتوای آن می‌داند و معتقد است باید دید این اجتماعات تا چه اندازه به آگاهی عمومی، همدلی، گفت‌و‌گو و تقویت پیوند‌های اجتماعی کمک می‌کنند.

ماندگاری یک نهضت در گرو توانمندسازی زنان

تک‌فلاح در پایان، استمرار نقش‌آفرینی زنان را مهم‌ترین مسئله پیش روی نهضت تبیین و پیشرفت بانوان می‌داند. به اعتقاد او، تجربه تاریخی نشان داده حضور زنان در مقاطع حساس ارزشمند است، اما اگر این حضور به مسیری مستمر تبدیل نشود، بخش زیادی از ظرفیت‌های ایجادشده از بین می‌رود.

او نخستین ضرورت برای تحقق این هدف را آموزش و توانمندسازی زنان می‌داند و معتقد است: زنانی که قرار است در فضای عمومی نقش تبیینی داشته باشند، باید با مهارت‌های گفت‌و‌گو، سواد رسانه‌ای، تحلیل مسائل اجتماعی، شناخت تاریخ و شیوه انتقال درست مفاهیم آشنا شوند.

به گفته این پژوهشگر، تقویت شبکه‌های ارتباطی بانوان نیز اهمیت دارد تا فعالیت‌ها به چند فرد یا یک مناسبت خاص محدود نماند و گروه‌های فعال بتوانند در محله‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس، محیط‌های کاری و فضای مجازی به شکل مستمر فعالیت کنند.

او در ادامه بر ضرورت توجه به تجربه‌ها و مسائل واقعی زنان تأکید می‌کند و می‌گوید: نمی‌توان از زنان انتظار مشارکت اجتماعی داشت، اما نسبت به مطالبات آنها در زمینه اشتغال، آموزش، خانواده، امنیت اجتماعی و فرصت‌های پیشرفت بی‌تفاوت بود. تبیین زمانی اثرگذار خواهد بود که با زندگی واقعی مردم ارتباط داشته باشد.

تک‌فلاح فراهم کردن فرصت تصمیم‌سازی و مسئولیت‌پذیری واقعی برای زنان را نیز ضروری می‌داند و معتقد است: آنها نباید صرفاً مجری برنامه‌ها یا مخاطب فعالیت‌های فرهنگی باشند، بلکه باید در طراحی، مدیریت و ارزیابی برنامه‌ها نیز نقش داشته باشند.

او عبور از فعالیت‌های مناسبتی و حرکت به سمت برنامه‌های بلندمدت، از جمله نشست‌های گفت‌وگومحور، حلقه‌های مطالعاتی، فعالیت‌های فرهنگی محلی و تولید محتوای رسانه‌ای را برای استمرار این جریان ضروری می‌داند. از نگاه این پژوهشگر، معیار موفقیت نهضت تبیین و پیشرفت بانوان نیز صرفاً تعداد زنان حاضر در مقطعی حساس نیست، بلکه میزان حضور مؤثر آنها پس از عبور از بحران، قدرت تحلیل و مطالبه‌گری و سهمشان در پیشرفت کشور است.