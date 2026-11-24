باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سرتیپ پاسدار قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی کشور که برای مراسم تودیع و معارفه فرمانده جدید انتظامی استان فارس به شیراز سفر کرده بود به همراه جمعی از همکاران خود در مجموعه فراجای استان فارس با آیت الله دژکام دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

نماینده ولی فقیه در استان فارس در این دیدار ضمن خیرمقدم و تشریف‌فرمایی به سردار رضایی و همراهان، با گرامیداشت یاد و خاطره قائد شهید، اظهار داشت: اینجا به فرمایش قائد شهید، حرم سوم اهل‌بیت (ع) در ایران اسلامی است و امیدواریم ان‌شاءالله در همه جهات زیر پرچم مقدس امام زمان (عج) موفق باشید و در تمامی امور، خداوند توفیق روزافزون به شما عنایت کند.

آیت الله دژکام در خصوص ابعاد مختلف ماموریت‌های فرماندهی انتظامی کشور ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت‌گرفته، به برخی مسائل در حوزه آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و افزود: دقیقاً همان‌گونه که سردار عزیز اشاره فرمودند، در زمینه حکمرانی این حوزه با چالش‌هایی مواجه هستیم که امیدواریم با حسن تدبیر مسئولان حل‌وفصل شود.

امام جمعه شیراز با یادآوری دیدگاه‌های قائد شهید در دوره قبلی مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: رهبر شهید فرمودند ممکن است در زمینه حکمرانی نیازمند اصلاح، ارتقا و رفع خطا‌ها باشیم و در این میان، مجلس خبرگان جایگاهی است که می‌تواند به این مسئله ورود کرده و به دنبال راهکار و راه‌حل باشد.

او با تأکید بر اینکه در باب مسئله حکمرانی دو جهت اصلی مدنظر است، گفت: بخش نخست، چارچوب‌های فرهنگی، دینی و ملی خودمان است که همیشه باید مورد توجه باشد و بخش دوم، تجربیاتی است که ممکن است در سایر نقاط وجود داشته باشد و به یاری ما بیاید. تلفیق این دو عامل، اطمینان‌بخش حرکت صحیح ما در مسیر خواهد بود.

این استاد دانشگاه با اشاره به اقدامات هیئت اندیشه‌ورز مجلس خبرگان در حوزه آسیب‌های اجتماعی خاطرنشان کرد: مطالعاتی در این زمینه آغاز شده و مراکز مختلف علمی و اندیشکده‌ها دست‌اندرکار شده‌اند تا حرکتی در جهت تعامل میان محیط‌های اندیشه‌ورزی و عرصه اجرا و عمل شکل بگیرد. پیش از فرمایشات رهبری شهید، معمولاً با این چالش مواجه بودیم که اگر اندیشه‌ورزان نکته‌ای را مطرح می‌کردند، تلقیِ نادیده‌گرفتن زحمات مجریان و صرفاً انتقادکردن از آنها می‌شد و از سوی دیگر، در بررسی کار مجریان نیز نقاط نیازمند اصلاح وجود داشت.

آیت الله دژکام افزود: در جلسه‌ای که پیرامون مشکلات اعتیاد داشتیم، تأکید کردم که به سخنرانی و ارائه‌گزارش نیازی نداریم، بلکه باید به دنبال راهکار عملیاتی برای مدیریت این مشکل باشیم. با این حال، در مواجهه با چالش‌های حوزه حکمرانی، هیچ‌یک نباید مسئولیت را از خود سلب کنیم؛ همه در کنار هم هستیم و باید با اشتراک‌گذاری صمیمانه نظرات، راه‌حل‌های مناسب را پیدا کنیم.

او، از آماده‌سازی ۶ جلد کتاب در خصوص حکمرانی اجتماعی با همکاری اعضای خبرگان خبر داد و گفت: امیدواریم این مطالعات به بستر همکاری میان تمامی دستگاه‌ها مبدل شود چراکه اگر هر دستگاهی به‌تنهایی به میدان بیاید، دست‌خالی برمی‌گردد؛ اما با همراهی و هماهنگی، قاعدتاً به راه‌حل‌های بهتری دست خواهیم یافت.

نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از زحمات سردار ملکی در سخت‌ترین مراحل مسئولیت فرماندهی انتظامی استان فارس، یادآور شد: شرایط دشواری همچون حوادث دی‌ماه سال گذشته، جنگ ۴۰ روزه، بمباران ستاد فرماندهی استان و پراکندگی نیرو‌ها تجربه شد؛ اما با کار‌های جدی امنیتی و حفاظتی و مدیریت قضایا هم در سطح ملی و هم در استان پهناور فارس، توانستیم در برابر دشمن بایستیم و این امر نشان داد که نظام به‌سادگی دچار چالش نمی‌شود.

او افزود: برای این اقدامات ارزنده از سردار ملکی تشکر می‌کنیم؛ همچنین در حوزه‌های عمرانی نیز کار‌هایی آغاز شده که جای کار بیشتری دارد و امیدواریم به بهترین نحو تکمیل شود.

آیت الله دژکام مسائل شهر را سنگین توصیف کرد و گفت: شهر شیراز از یک سو حرم سوم اهل‌بیت (ع) است، اما در ذهنیت عموم ایرانیان، نام شیراز به‌گونه‌ای دیگر تداعی می‌شود؛ این ذهنیت، مدیریت را دشوار می‌کند و نمی‌توان توقعی را که از مشهد یا قم (حرم‌های اول و دوم) وجود دارد، عیناً در اینجا داشت. اصلاح این ذهنیت کار آسانی نیست، هرچند اقداماتی نظیر تدوین «سند سوم حرم اهل‌بیت (ع)» برای نهادینه‌سازی این جایگاه انجام شده است. با این وجود، مدیریت فرهنگی و اجتماعی در این منطقه دشواری‌های خاص خود را دارد و زحمات سردار ملکی در این مسیر قابل تقدیر است.

امام جمعه شیراز همچنین با تمجید از جوانی و انگیزه سردار آدینه‌وند فرمانده جدید انتظامی استان فارس برای توسعه فعالیت‌ها، از تداوم دعاگویی و همکاری همه‌جانبه خبر داد.

نماینده ولی فقیه در استان فارس در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های برادر گرامی جناب آقای محمدی در حوزه عقیدتی سیاسی فراجای فارس و مسائل فرهنگی درون فرماندهی انتظامی، تصریح کرد: برخی اقدامات با همکاری بچه‌های عقیدتی فراجا آغاز شد که از رویداد‌های خوب شیراز به شمار می‌رود؛ از جمله در روز شهادت حضرت شاهچراغ (ع) که برنامه خاصی در شیراز نداشتیم، حرکت دستجات عزاداری راه افتاد و نخستین دسته عزاداری، دوستان مجموعه عقیدتی شما بودند. امیدواریم خداوند به همه توفیق دهد و سردار آدینه‌وند نیز در این مسولیت، فضای کار را کاملاً فراهم و به‌دور از موانع مزاحم حس کرده و کار خود را به نحو احسن آغاز کنند.

لازم به یادآوری است در این دیدار ضمن تقدیر از زحمات سردار ملکی، فرمانده انتظامی سابق استان فارس، سردار آدینه وند به عنوان فرمانده انتظامی جدید استان معرفی شد.