باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد پاسخ مسکو به حملات اوکراین علیه تأسیسات سوخت و انرژی روسیه اجتناب‌ناپذیر است و همه باید این موضوع را بدانند.

پوتین در نشست کمیسیون توسعه راهبردی مجموعه سوخت و انرژی و ایمنی زیست‌محیطی گفت اقدامات تلافی‌جویانه روسیه قطعی خواهد بود.

وی همچنین هشدار داد تلاش‌ها برای محدود کردن عرضه سوخت روسیه پیامد‌هایی برای کشور‌های اروپایی خواهد داشت و افزود: اروپایی‌ها نفت و گاز کمتری از روسیه دریافت خواهند کرد، اما با مشکلات بیشتری روبه‌رو می‌شوند.

رئیس‌جمهور روسیه تأکید کرد مسکو در مقابل، بازار‌های فروش خود را گسترش می‌دهد و همکاری با شرکای قابل پیش‌بینی و مسئولیت‌پذیر را دنبال می‌کند.

پوتین همچنین بر ضرورت توسعه مسیر‌های جدید انتقال انرژی از جمله تقویت کریدور حمل‌ونقل فراقطبی و مسیر دریای شمال تأکید کرد.

منبع: بریکینگ نیوز