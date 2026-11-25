باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - منصور علیمردانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره بررسی مشکلات بیمارستان‌های در کمیسیون متبوعش گفت: اینکه بیمارستان‌ها با برخی مشکلات، اعم از کمبود کادر درمان، اضافه‌کاری‌های فرسایشی، گرانی تجهیزات پزشکی، گرانی ملزومات مصرفی و دارو مواجه هستند، مکرراً در کمیسیون بهداشت و درمان بررسی شده است. معاون‌های وزیر بهداشت در این خصوص احضار شدند و در کمیسیون حضور پیدا کردند.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس اظهار کرد: مکرراً بررسی‌هایی صورت گرفته و به‌دنبال راهکارهایی برای قیمت‌گذاری درست و کاهش پرداختی از جیب مردم برای درمان هستیم و امیدواریم نتیجه این اقدامات به‌زودی برای مردم ملموس باشد. این موضوع دور از دسترس نیست و راهکارهایی برای آن وجود دارد که ان‌شاءالله به‌زودی آن‌ها را اعمال خواهیم کرد.

این نماینده مجلس می‌گوید بخشی از مواد اولیه ساخت دارو که بیشتر داروهای روان‌پزشکی یا اعصاب و روان هستند از هند وارد می‌شود و مابقی داروها، برای کل جهان، معمولاً از چین وارد می‌شوند و ما هم از این قاعده مستثنا نیستیم. بالای ۹۵ درصد داروهای مصرفی کشور در داخل کشور تولید می‌شوند و حدود ۵ تا ۶ درصد واردات دارو، به معنای داروی کامل، داریم که این واردات از جاهای مختلف انجام می‌شود و یکی از آن‌ها هم هند است.

علیمردانی گفت: متأسفانه اختلاف بین پاکستان و هند باعث شده است که نتوانیم از طریق زمینی به‌راحتی مواد اولیه دارو را وارد کنیم و مسیر دریایی هم در حال حاضر مسیر امنی نیست. اگرچه از طرق مختلف این مواد اولیه وارد کشور شده‌اند و داروها ان‌شاءالله در دسترس مردم قرار خواهند گرفت.