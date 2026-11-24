باشگاه خبرنگاران جوان - شامگاه سه‌شنبه جلسه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی برگزار شد.

سرانجام پس از حدود دو ماه نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ باحضور نماینرگان وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه قیمت هر کیلو گرم گندم ۷۳ هزارو ۶۰۰ تومان با حدود ۵۲ درصد افزایش نسبت به سال گذشته تعیین شده است.

این نرخ درصورتی اجرایی خواهد شد که وزیر جهاد کشاورزی آن را ابلاغ کند.

بر اساس قانون وزیر جهاد کشاورزی یک هفته فرصت دارد تا نرخ جدید خرید تضمینی گندم را ابلاغ کند.

در سال زراعی گذشته قیمت هر کیلوگرم گندم ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان از کشاورزان خریداری شده بود.

منبع: ایرنا