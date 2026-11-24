باشگاه خبرنگاران جوان - «مسعود پزشکیان» که به منظور انجام سفری سه روزه عازم مشهد شده است، امروز سه‌شنبه ۳ آذرماه در نشست توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم که در استان خراسان رضوی برگزار شد، اظهار داشت: اگر باور داشته باشیم، راه پیدا می‌کنیم و اگر باور نداشته باشیم، راه وجود نخواهد داشت. قدر خودتان را هرچه بگیرید، همان‌قدر خواهید بود.

وی با اشاره به آیه کریمه قرآن که می‌فرماید «و مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً»، تصریح کرد: چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ برترین و مهربان‌ترین شوی، پناهگاه و خدمتگزار مردم باشید؛ رنگ خدا یعنی بی‌منت و بی‌ادعا، خدمتگزار مردم شویم.

رئیس‌جمهور خاطر ابراز امیدواری کرد که با یاری خداوند، شرمنده ملت نباشد و گفت: دشمنان تلاش می‌کنند ما را در فشار بگذارند تا نتوانیم به درستی خدمت‌گذار مردم باشیم و نتوانیم مشکلاتمان را حل کنیم.

پزشکیان خطاب به حاضران در نهضت توسعه عدالت آموزشی، خاطر نشان کرد: ان‌شاءالله با کمک شما عزیزان و با کمک مردم تلاش خواهیم کرد بر تمام این مشکلاتی که دشمن بر ما ایجاد کرده‌ا است، غلبه کنیم و خدمتگزار مردم عزیزمان باشیم. در این صورت است که خوابی را که آنان دیده‌اند، که خواب آشفته‌ای است و باید از آن بیدار شوند، تعبیر نخواهد شد. دشمنان نمی‌توانند ایران ما را وادار به تسلیم کنند، آنها باید با ایران ما با عزت صحبت کنند.

مدارس ما باید بهترین امکانات و روش‌های آموزشی را در اختیار داشته باشند

پزشکیان با اشاره به حضور خیرین و مردم در گسترش نهضت توسعه عدالت آموزشی، اظهار داشت: وقتی این میزان مشارکت مردم را می‌بینم، اشک شوقم جاری می‌شود که انسان‌ها چه کار‌هایی می‌توانند برای یکدیگر انجام دهند.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه به‌روزرسانی و توسعه مدارس باید بسیار زودتر از اینها انجام می‌شد، گفت: برای توسعه عدالت آموزشی نباید تنها به دولت دل بست، وقتی مردم به میدان بیایند، خواهید دید که انجام هر کاری شدنی است.

وی با تاکید بر ضرورت تغییر نگاه و رفتار برای انجام بهینه امور، تصریح کرد: تا همین جا هم اقدامات بزرگی انجام شده و ما قدردان زحمات شما عزیزان هستیم، اما خیلی بیشتر از این هم می‌شود، نباید قبول کنیم که کار به همین اندازه محدود شود.

پزشکیان با اشاره به گفت‌و‌گو‌های خود با تولیت آستان قدس رضوی در خصوص مشارکت در تجهیز مدارس و استقبال وی، گفت: وقتی می‌گوییم «ربی اعلی، ربی اکبر»، بدین معناست که خدایی که عبادت می‌کنیم بهترین و برترین است، لذا نباید بپذیریم که مدرسه‌ای که می‌سازیم، بهترین نباشد، باید باید بالاترین، باکیفیت‌ترین، کارآمدترین و اثربخش‌ترین مدارس را بسازیم.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه مدرسه محل پرورش و شکوفایی استعداد‌های دانش‌آموزان است، افزود: مدارس ما باید پتانسیل فرزندان ایران را به مرحله بروز و ظهور برساند، کافی است ما مهارت پیدا کنیم که پتانسیل فرزندانمان را به فعل تبدیل کنیم، آن‌وقت به بهترین خود تبدیل می‌شوند.

وی با تشبیه تربیت و آموزش به پرورش ریشه و شاخ و برگ یک درخت، خاطرنشان کرد: ریشه همین بچه‌ها هستند و آموزش آنان؛ اگر به درستی به آنها رسیدگی کنیم، شکوفه می‌دهند و به بار می‌نشینند.

دشمن نمی‌تواند انرژی هسته‌ای ما را نابود کند چرا که در ذهن دانشمندان ریشه دارد

پزشکیان با تاکید بر اینکه ارزش اصلیِ ساخت مدرسه، انسان‌ها و اندیشه‌ای است که در این مسیر شکل می‌گیرد، گفت: انسان‌ها ارزش هستند؛ آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها هر قدر بخواهند انرژی هسته‌ای ما را نابود و تخریب کنند، نمی‌توانند چرا که ریشه در ذهن و اندیشه دانشمندان ما دارد و قابل تخریب نیست، ساختمان را صد بار دیگر خراب کنند، هزار بار دیگر می‌سازیم.

وی با اشاره به نقش آموزش در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اظهار داشت: اگر فرزندان ایران را درست تربیت کنیم، نیازی نیست به دنبال مقابله با اعتیاد، بی‌حجابی و یا هر آسیب اجتماعی دیگر باشیم. باید به دنبال حل ریشه‌ای مسائل باشیم.

رئیس‌جمهور با تاکید بر نقش مردم و خیرین در تربیت نسل آینده، گفت: این شمایید که می‌توانید برای نسل آینده کشورمان تلاش کنید و کمک کنید فرزندان ایران را به خوبی آموزش دهیم. ساختن ساختمان قدم اول کاری است که انجام داده‌اییم. باید کلاس‌ها را تجهیز کنیم تا این فرزند ما با بهترین روش و امکانات ممکن آموزش ببینید.

پزشکیان با بیان اینکه مدارس باید زمینه پرورش انسان‌های توانمند و مسئولیت‌پذیر را فراهم کنند، افزود: باید صداقت، درستی، کار تیمی، خدمت به مردم، انسانیت، پشتیبانی از یکدیگر را به فرزندان ایران بیاموزیم و کمک کنیم که انسان‌هایی صادق، جسور و توانمند باشند؛ تا بتوانند بی‌مهابا آنچه در ذهنشان است، سوال کنند و پاسخ بگیرند، برای ساختن مملکتشان و برای خدمت به مردم این آب و خاک تلاش کنند.

پزشکیان با اشاره به نقش معلمان در شکل‌دهی به ذهنیت و شخصیت نسل آینده، اظهار داشت: شما معلمان عزیز می‌توانید از طریق رفتار و عملکرد خود، هر روز این ذهنیت را به فرزندان ایران منتقل کنید و آنها را نسبت به دیروز بهتر پرورش دهید. باید با رفتار خود، مهارت، علم، باور و ایمان را به آنها بیاموزید.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه رشد و تعالی انسان مستلزم حرکت مستمر در مسیر افزایش آگاهی و تقواست، افزود: من نیز باید هر روز یک قدم جلوتر بروم و درک، فهم و آگاهی خود را افزایش دهم. درست است که من یک سیاستگذار هستم، اما اگر هر روز همان کار‌های تکراری را انجام دهم، این هنر نیست؛ هنر آن است که انسان هر اندازه تلاش می‌کند، به تقوا نزدیک‌تر شود.

وی در ادامه با قدردانی از خیرین و معلمان مشارکت‌کننده در فعالیت‌های آموزشی گفت: شما با عشق و باور خود در این مسیر تلاش کرده‌اید و از شما قدردانی می‌کنم. هر کس را خداوند دارایی بیشتری بخشیده، مسئولیت بیشتری نیز بر دوش او نهاده است و شما این مسئولیت را در مسیر درست ادا کرده‌اید. همچنین از معلمان عزیزی که در این راه تلاش کرده‌اند، قدردانی می‌کنم.

پزشکیان با اشاره به ظرفیت‌های انسانی و استعداد‌های موجود در کشور خاطرنشان کرد: ایران سرشار از استعداد است و باید اجازه دهیم این افراد رشد کنند و به جایگاه شایسته خود برسند. همه می‌توانند به جایگاه‌های بالا دست پیدا کنند و برای تحقق این هدف، تنها کافی است ظرفیت‌ها و زمینه‌های لازم را برای رشد و شکوفایی آنها فراهم کنیم.