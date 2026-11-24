باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال تراکتور در حالی شب گذشته در هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا مقابل الوصل امارات شکست سنگینی متحمل شد که امیر حسین حسین زاده مهاجم ملی پوش تراکتور در دقیقه ۸+۹۰ پس از برخورد با یحیی نادر، هافبک دفاعی حریف دچار مصدومیت شده و با چشمانی گریان زمین را ترک کرد که موضوع احتمال پارگی رباط صلیبی این بازیکن را مطرح کرد.

به هر حال حسین زاده بعد از بازگشت شاگردان جواد نکونام به تبریز از پای خود MRI گرفت که در بررسی‌های ابتدایی پزشکی مشخص شد رباط این بازیکن دچار آسیب خفیفی شده، اما این بازیکن دست‌کم ۲ هفته از میادین دور خواهد بود.

البته میزان دقیق دوری حسین‌زاده از میادین به بررسی‌های تکمیلی نیاز دارد اما با این تفاسیر قطعا مهاجم ۲۶ ساله تراکتور در ۲ بازی لیگ برتری مقابل ذوب آهن، فولاد و همچنین دیدار هفته ششم لیگ نخبگان با پاختاکور ازبکستان غایب است.