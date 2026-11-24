باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در پی انتشار خبر‌هایی درباره ضرب‌وشتم و آسیب‌دیدگی یک دانش‌آموز در یکی از مدارس شهرستان دورود، مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان از پیگیری جدی و بررسی ابعاد مختلف این حادثه خبر داد.

سهرابی با اشاره به حساسیت موضوع و ضرورت روشن شدن ابعاد این اتفاق اظهار کرد: گروه‌های بازرسی استان بلافاصله پس از اطلاع از موضوع، بررسی‌های لازم را آغاز کرده‌اند و این پرونده به‌صورت جدی در حال پیگیری است.

بر اساس اطلاعات مطرح‌شده، خانواده دانش‌آموز مدعی هستند که فرزندشان در پی تنبیه از سوی معلم دچار آسیب شده و پای او شکسته است؛ ادعایی که در مقابل، با روایت برخی دیگر از دانش‌آموزان حاضر در کلاس تفاوت دارد.

به گفته سایر دانش‌آموزان، مصدومیت این دانش‌آموز نه در نتیجه تنبیه معلم، بلکه هنگام عبور از داخل کلاس اتفاق افتاده است.

به این ترتیب، در حالی که روایت خانواده از وقوع تنبیه و آسیب‌دیدگی در پی آن حکایت دارد، اظهارات همکلاسی‌های دانش‌آموز روایت دیگری از چگونگی وقوع حادثه ارائه می‌کند؛ موضوعی که ضرورت بررسی دقیق اظهارات شاهدان و مستندات موجود را دوچندان کرده است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با تأکید بر اینکه هنوز بررسی‌ها برای مشخص شدن علت دقیق حادثه ادامه دارد، تصریح کرد: موضوع در دست بررسی است و چنانچه هرگونه قصور یا تخلفی در این زمینه احراز شود، مطابق مقررات با افراد خاطی برخورد خواهد شد.

اکنون باید منتظر ماند و دید نتیجه بررسی‌های گروه‌های بازرسی آموزش‌وپرورش لرستان درباره علت آسیب‌دیدگی این دانش‌آموز چه خواهد بود؛ آیا ادعای خانواده درباره تنبیه بدنی تأیید می‌شود یا روایت مطرح‌شده از سوی سایر دانش‌آموزان مبنای نهایی تشخیص حادثه قرار خواهد گرفت؟