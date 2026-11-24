باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - صیاد اسماعیلی مدیر آموزش و پرورش سلماس به همراه فتحی فرماندار سلماس، فرمانده سپاه و جمعی از مسئولان شهرستان، از هشتمین دوره تولید محتوای دیجیتال بسیج شهرستان سلماس بازدید به عمل آوردند.

این رویداد در کانون حسینه سپاه سلماس برگزار می‌شود و شرکت کنندگان در رشته های متنوعی از جمله تولید پادکست، طراحی پوستر، ساخت کلیپ و موشن گرافیک، عکاسی و سایر حوزه های تولید محتوای دیجیتال به رقابت می پردازند.

در این بازدید، مدیر آموزش و پرورش سلماس ضمن آشنایی با روند برگزاری رویداد و بررسی آثار تولید شده توسط شرکت کنندگان، بر اهمیت تولید محتوای دیجیتال در فضای مجازی و نقش آن در ترویج فرهنگ و ارزش های انقلاب اسلامی تاکید کرد.

وی با اشاره به حضور پرشور همکاران فرهنگی و دانش آموزان در این رویداد، آن را فرصتی ارزشمند برای شکوفایی استعدادها و توانمندی های نسل جوان در حوزه فناوری و رسانه دانست و از تلاش برگزار کنندگان و مشارکت فعال فرهنگیان و دانش آموزان قدردانی کرد.

شایان ذکر است هشتمین دوره تولید محتوای دیجیتال بسیج شهرستان سلماس با حضور پرشور، دانش آموزان و جمعی از علاقه مندان و فعالان این حوزه در حال برگزاری است.