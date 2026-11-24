باشگاه خبرنگاران جوان - عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی به کارشکنی آمریکا در عملکرد سازمان منع سلاح‌های شیمیایی واکنش نشان داد و نوشت؛ «این رفتار، نهایت بی‌شرمی است.»

ایالات متحده آنقدر نگران تسلیحات شیمیایی است که عملاً در حال فلج کردن نهاد ناظر جهانی بر سلاح‌های شیمیایی است؟!

سازمان منع سلاح‌های شیمیایی (OPCW) ممکن است ناچار به تعلیق فعالیت‌های خود و محدود کردن برنامه‌های اصلی‌اش شود. ایالات متحده با ایجاد مانع در برابر اجرای مأموریت این سازمان، آگاهانه صلح و امنیت جهانی را به خطر می‌اندازد. این اقدام مایه شرمساری است.