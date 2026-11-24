باشگاه خبرنگاران جوان - جواد رحمتی اظهار داشت: در این مطالعات از فناوری رادار نفوذی زمین (GPR) استفاده شده است که با بهره‌گیری از امواج راداری، امکان شناسایی و بررسی لایه‌های زیرسطحی را فراهم می‌کند.

رادار زمین نفوذ یا جی پی آر یا رادار زمینی دستی در اصل به سیستم‌های یابنده آنتنی یا اسکنر تصویری تلقی می‌شود.

وی افزود: با توجه به موضوع فرونشست زمین، شناسایی کانال‌ها و حفره‌های احتمالی در زیر مسجد امام (ره) و همچنین بررسی عمق پی‌ها و میزان پیشروی آنها در زیر سازه‌های اصلی بنا اهمیت زیادی دارد. این اطلاعات می‌تواند شناخت دقیق‌تری از وضعیت زیرسطحی مسجد و شرایط استقرار سازه آن در اختیار کارشناسان قرار دهد.

مدیر پایگاه میراث جهانی میدان نقش‌جهان با اشاره به محدودیت‌های استفاده از روش‌های معمول مطالعات زیرسطحی در چنین بنای تاریخی بیان کرد: به دلیل حساسیت و اهمیت مسجد جامع عباسی و ملاحظات حفاظتی، امکان استفاده از برخی روش‌ها از جمله حفاری چاه‌های عمیق برای بررسی وضعیت زمین وجود ندارد؛ از این رو، فناوری رادار نفوذی زمین می‌تواند بخش قابل توجهی از اطلاعات مورد نیاز را بدون انجام حفاری‌های گسترده در اختیار ما قرار دهد.

رحمتی با بیان اینکه نتایج مطالعات راداری برای دستیابی به تحلیل دقیق‌تر باید با داده‌های حاصل از نمونه‌برداری تکمیل شود، گفت: این روش به تنهایی ممکن است محدودیت‌هایی در تفسیر داده‌ها داشته باشد؛ به همین دلیل، در کنار آن عملیات کُرگیری (نمونه گیری از هسته مصالح) نیز انجام می‌شود.

وی توضیح داد: در عملیات کرگیری یا همان نمونه‌گیری در نقاط مشخصی از زمین، سوراخ‌هایی با قطر حدود هفت تا هشت سانتی‌متر ایجاد می‌شود و نمونه‌برداری تا عمق حدود ۲ تا سه متر ادامه می‌یابد تا نمونه‌هایی از مصالح و لایه‌های زیرین زمین برداشت شود سپس نتایج حاصل از این نمونه‌ها با داده‌های به‌دست‌آمده از رادار مقایسه خواهد شد تا اعتبار و دقت تحلیل‌ها افزایش یابد.

رحمتی با اشاره به اهمیت بررسی وضعیت زیرسطحی مسجد به‌ویژه در محدوده گنبدخانه اظهار داشت: مسجد امام (ره) و میدان نقش‌جهان هر ۲ از نظر سازه‌ای اهمیت دارند، اما به دلیل حجم و وزن بیشتر بنای مسجد، شناخت وضعیت زمین زیر آن، به‌خصوص در بخش گنبدخانه، از اولویت‌های مطالعاتی ماست.

مدیر پایگاه میراث جهانی میدان نقش‌جهان درباره مجری این مطالعات نیز گفت: قرارداد انجام مطالعات با دانشگاه اصفهان منعقد شده و این دانشگاه با هماهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، حدود ۲ هفته پیش عملیات رادار نفوذی زمین را در مسجد انجام داده است.

رحمتی ادامه داد: خروجی‌های اولیه این مطالعات به دست آمده، اما داده‌ها باید با اعمال فیلتر‌های تخصصی پردازش و تحلیل تا نتایج نهایی و قابل استناد استخراج شود. همچنین لازم است تیم تخصصی مربوطه، با حضور و اظهارنظر کارشناسان باستان‌شناسی، نتایج مطالعات راداری و نمونه‌های حاصل از مغزه‌گیری را در کنار یکدیگر بررسی کند تا به تحلیل نهایی از وضعیت زیرسطحی بنا برسیم.

وی با تأکید بر اینکه هدف از این مطالعات، فراهم کردن اطلاعات علمی برای برنامه‌ریزی‌های حفاظتی و استحکام‌بخشی است، خاطرنشان کرد: شناسایی کانال‌ها و حفره‌های احتمالی زیر بنا اهمیت زیادی دارد؛ زیرا ممکن است بخشی از نشست‌های زمین ناشی از وجود فضا‌های خالی در لایه‌های زیرسطحی باشد که تاکنون از موقعیت و ابعاد آنها اطلاع دقیقی نداشته‌ایم.

رحمتی در ادامه از برنامه‌ریزی برای گسترش این مطالعات به سایر بنا‌های شاخص میدان خبر داد و گفت: در نظر داریم با اولویت‌بندی آثار تاریخی مجموعه، بررسی‌های زیرسطحی را ابتدا در بنا‌های شاخص میدان انجام دهیم و در مراحل بعدی به سایر بخش‌ها گسترش دهیم.

وی افزود: پس از مسجد جامع عباسی، عمارت عالی‌قاپو و سپس مسجد شیخ لطف‌الله در برنامه مطالعاتی قرار دارند. همچنین بررسی مجموعه قیصریه و در ادامه بازار‌های تاریخی پیرامون میدان نیز مدنظر است تا بتوانیم با استفاده از این فناوری، اطلاعات دقیق‌تری از ساختار‌های زیرسطحی این مجموعه تاریخی به دست آوریم.

مدیر پایگاه میراث جهانی میدان نقش‌جهان تأکید کرد: شناسایی وضعیت لایه‌های زیرین، کانال‌ها و فضا‌های خالی احتمالی در محدوده بنا‌های تاریخی می‌تواند اطلاعات ارزشمندی برای حفاظت از این آثار فراهم کند و مبنای علمی مناسب‌تری برای تصمیم‌گیری در زمینه اقدامات حفاظتی و استحکام‌بخشی باشد.

به گزارش ایرنا، بنا به گفته کارشناسان، حداکثر نرخ فرونشست در اصفهان سالانه ۱۸ سانتی متر است و در مقایسه با سایر شهر‌های ایران، این پدیده به دل شهر اصفهان آمده و همین موضوع نگرانی بابت تهدید زیر ساخت‌های شهری و همچنین سازه‌های تاریخی و میراث‌فرهنگی آن را بیشتر کرده است.

به گفته کارشناسان اگرچه میزان فرونشست، در میدان امام (ره) و مسجد جامع عباسی نسبت به مکان‌های دیگر شهر اصفهان چندان زیاد نیست، اما به دلیل اینکه مصالح بنایی آثار تاریخی تحمل این میزان نشست را ندارند، موضوع نگران کننده است.

مسجد جامع عباسی یکی از آثار تاریخی میدان نقش‌جهان اصفهان است که در دوران صفوی ساخته شد.

این مسجد به واسطه تزیینات بسیار شگفت‌انگیز به کار رفته در آن، شهرتی جهانی دارد.

مسجد جامع عباسی در سال ۱۳۵۸ با مجموعه میدان نقش جهان در سازمان جهانی یونسکو ثبت شد.