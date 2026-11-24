باشگاه خبرنگاران جوان - شامگاه سه‌شنبه؛ زیر گنبد فیروزه‌ای امین ولایت (ع) حرم مطهر شاهچراغ (ع) میزبان خنده‌ها و اشک‌هایی شد که جنس دیگری داشت. اجتماع بزرگ "بانوان حماسه‌ساز"؛ زنانی که نامشان در هیچ بخشنامه‌ای ثبت نشده، اما ردپای استواری‌شان در تمام شب‌های میادین شیراز گم نمی‌شود.

سردار ابراهیم بیانی در این اجتماع که با عنوان «بانوان حماسه‌ساز» که با محوریت تکریم مادران و همسران شهدا در حرم مطهر شاهچراغ(ع) برگزار شد، اظهار کرد: خانواده‌های شهدا همواره در کنار مردم قرار دارند و با وجود مصائب و مشکلاتی که طی ماه‌های اخیر، به‌ویژه در جریان جنگ تحمیلی سوم، متوجه آنان بوده است، بر غم خود فائق آمده و در خیابان‌ها در کنار مردم حضور یافته‌اند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس افزود: خانواده‌های شهدا با حضور در میان مردم، هم مدافع خون شهدا و هم مطالبه‌گر خون رهبر شهید هستند.

بیانی ادامه داد: این خانواده‌ها با حضور در صحنه به خواست رهبر معظم انقلاب، آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، مبنی بر عدم رها کردن خیابان‌ها لبیک گفته‌اند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس با اشاره به مناسبت برگزاری اجتماع بانوان حماسه‌ساز بیان کرد: این برنامه گامی کوچک برای معرفی بیشتر شهدا و تجلیل از صبوری و فداکاری خانواده‌های آنان در میان جامعه است.

وی با اشاره به ایام ارتحال بانوی جلیل‌القدر اسلام، حضرت ام‌البنین(س)، اظهار کرد: این مناسبت ملی با توجه به جایگاه والای ایشان و افتخار مادری چهار شهید سرافراز در دفاع از اسلام، فرصتی برای تجلیل از ایثارگری‌های مادران شهداست.

بیانی افزود: در سراسر کشور برنامه‌های متنوعی به این مناسبت برگزار شده و در شهر شیراز نیز با همکاری مشترک آستان مقدس احمدبن موسی(ع)، مراسم تجلیل و تکریم از مادران و همسران شهدای دفاع مقدس، جنگ تحمیلی دوم و سوم و شهدای دی‌ماه برگزار شده است.

او با بیان اینکه بسیاری از خانواده‌های شهدا در میدان‌های حماسی نیز نقش‌آفرین بوده‌اند، گفت: این خانواده‌ها همواره در کنار مردم حضور داشته و در عرصه‌های مختلف نقش‌آفرینی کرده‌اند.

اجتماع بانوان پرچم‌دار تجمعات شبانه با عنوان «بانوان حماسه‌ساز» در حرم مطهر شاهچراغ(ع) برگزار شد. این مراسم با حماسه‌خوانی حاج محسن محمدی‌پناه و شعرخوانی سیده اعظم حسینی و میثم اکبری همراه بود.

عکس از فاطمه سادات میرمحمود