باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر ایزدی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در گفت‌وگو با شبکه خبری العالم، با اشاره به ماهیت تهاجمی دشمن در درگیری‌های اخیر، بر آمادگی بالای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در تمامی عرصه‌ها، از جمله پدافند هوایی، موشکی، پهپادی و جنگ الکترونیک تأکید کرد و گفت: نیروهای مسلح ما در آمادگی کامل به سر می‌برند.

وی با اشاره به تجربه‌ی جنگ‌های گذشته، اظهار داشت که ورود دشمن به حوزه‌های فرامنطقه‌ای، موجب شد عملیات‌های دفاعی ایران نیز از مرزهای جغرافیایی فراتر رود.

ایزدی افزود: فرماندهی عالی جنگ اعلام کرده است که در صورت تداوم تحرکات دشمن علیه ایران، این مسئله را به صورت فرامنطقه‌ای توسعه خواهیم داد و در برابر هرگونه تجاوز به زیرساخت‌ها یا مراکز فناوری، پاسخی کوبنده خواهیم داد و در دفاع از کشورمان هیچ ملاحظه‌ای را در نظر نمی‌گیریم و در برابر حرکت دشمن عملیات متقابل پشیمان کننده انجام می‌دهیم.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به قدرت توازن قوا در حوزه دریایی و با بیان اینکه تنگه هرمز جزئی از آب های سرزمینی ایران است، تأکید کرد که نیروهای دریایی و هوافضای سپاه با صلابت کامل، کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارند و بسته به شرایط، امکان انجام اقدامات بسیار قدرتمندتر در این منطقه وجود دارد.

وی همچنین با اشاره به برتری ظرفیت تولید پهپادی و توانمندی موشکی ایران در هدف قرار دادن شناورهای دشمن در فواصل دور، از آمادگی بالای نیروهای مسلح خبر داد و گفت: اگر دشمن اقدامی علیه فضای دفاعی، زیرساخت‌ها یا مراکز فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای انجام دهد، زیرساخت های مرتبط با آنها با پاسخ کوبنده ما روبرو خواهد شد.

جانشین فرمانده کل سپاه در بخش پایانی سخنانش اظهار داشت که دشمن با زیر پا گذاشتن تمامی مبادی اخلاقی و ادعای دروغین پیشرفت در مذاکرات، به عملیات ترور دست زده است، اما نیروهای مسلح ایران در آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه اقدام دشمن قرار دارند و دفاع سایبری و الکترونیک نیز به سرعت در حال توسعه است.

منبع: ایسنا