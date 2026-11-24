باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس صالحی در پیامی به نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان، با اشاره به جایگاه هنر نمایش در بازتاب مسائل و دغدغه‌های اجتماعی، تئاتر خیابانی را هنری اصیل و برخاسته از متن زندگی مردم توصیف کرد که روایتگر آلام، امید‌ها و حماسه‌های این سرزمین است.

وی با اشاره به ظرفیت فرهنگی و هنری مریوان اظهار داشت: این خطه قهرمان‌پرور و میزبان باصفای هنر، بار دیگر میزبان جلوه‌ای از تعهد، اندیشه و زیبایی در عرصه هنر‌های نمایشی است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر رسالت هنر در مقابله با ظلم و تاریکی افزود: تئاتر خیابانی آیینه تمام‌نمای ایستادگی است؛ هنری که در کوچه‌ها و میدان‌ها، پیام صلح، زندگی و صلابت را به گوش جامعه می‌رساند.

صالحی در بخش دیگری از پیام خود با یادآوری مظلومیت دانش‌آموزان شهید میناب، شهدای لامرد و دیگر قربانیان جنگ در نقاط مختلف ایران، تصریح کرد: نمی‌توان از تئاتر خیابانی سخن گفت و یاد دانش‌آموزان مظلوم و معصوم میناب، شهیدان لامرد و زخم‌های التیام‌ناپذیر جنگ را از خاطر برد.

وی خاطرنشان کرد: کودکانی که زندگی و رؤیاهایشان در سایه شوم جنگ به خاطره‌ای دردناک تبدیل شد، اما اراده و همت آنان مایه وحدت و همدلی ایران و معصومیتشان سند رسوایی جنگ‌افروزان شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر نقش اجتماعی هنرمندان تئاتر خیابانی بیان کرد: هنرمندان با حضور در متن جامعه می‌توانند التیام‌بخش زخم‌های مردم و راویان امید برای فردا‌های ایران عزیز باشند.

صالحی، نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان را فرصتی ارزشمند برای ایفای رسالت هنر متعهد در پاسداری از صلح و پایداری و ترویج نیکی‌ها و پاکی‌ها دانست و ضمن قدردانی از تلاش هنرمندان و مهمان‌نوازی مردم کردستان، برای برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان این رویداد فرهنگی آرزوی توفیق کرد.