باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان با تشریح وضعیت مصرف گاز در بخش خانگی، نسبت به ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی در استان هشدار داد و تأکید کرد حتی تغییرات کوچک در رفتار مصرفی خانوار‌ها می‌تواند دستاورد‌های بزرگی در مدیریت منابع انرژی به همراه داشته باشد.

سپهوند با اشاره به اینکه ۹۲ درصد مشترکان گاز استان لرستان را مشترکان بخش خانگی تشکیل می‌دهند، اظهار کرد: بخش خانگی سهم قابل توجهی در شبکه مصرف گاز استان دارد و همین موضوع ضرورت توجه جدی به مدیریت مصرف در این بخش را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد انرژی مصرفی بخش خانگی صرف گرمایش می‌شود، افزود: بخش عمده مصرف گاز خانوار‌ها به تأمین گرمای محیط زندگی اختصاص دارد و به همین دلیل، تنظیم دمای وسایل گرمایشی و پرهیز از گرم کردن بیش از حد منازل می‌تواند نقش مهمی در کاهش مصرف داشته باشد.

مدیرعامل شرکت گاز لرستان در تشریح اهمیت این موضوع، به تأثیر قابل توجه کاهش دمای محیط اشاره کرد و گفت: اگر دمای هوا در بخش خانگی تنها یک درجه کاهش پیدا کند، به اندازه یک پتروشیمی ظرفیت تأمین انرژی خواهیم داشت.

این اظهارات نشان می‌دهد که مدیریت مصرف گاز الزاماً به معنای تحمل سرما یا کاهش آسایش خانوار‌ها نیست، بلکه با رعایت دمای متعادل، تنظیم صحیح وسایل گرمایشی و جلوگیری از هدررفت انرژی می‌توان ضمن حفظ رفاه خانواده‌ها، از منابع ملی نیز صیانت کرد.

در شرایطی که افزایش مصرف گاز در روز‌های سرد سال فشار بیشتری بر شبکه تأمین و توزیع انرژی وارد می‌کند، نقش مشترکان خانگی در عبور پایدار از فصل سرما بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است.