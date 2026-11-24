باشگاه خبرنگاران جوان - پس از شکست در جنگ علیه ایران، ترامپ و هم‌پیمانانش به دنبال بازگشت به سناریوی آشوب داخلی هستند؛ در این برنامه، موساد و سیا مسئولیت مسلح‌کردن ده‌ها هزار نفر را بر عهده دارند و از کشورهای همسایه نیز خواسته شده در این مسیر همراهی کنند.

این رویکرد پس از ناکامی آشوب‌های ۱۸ و ۱۹ دی و شکست حملات هوایی و موشکی دنبال می‌شود؛ حملاتی که به نابودی پایگاه‌های آمریکا در منطقه، بحران تنگه هرمز و تزلزل اقتصاد جهانی انجامید، اما ایران را به عقب‌نشینی وادار نکرد. اکنون حتی تحلیلگران غربی نیز از ایستادگی ایرانی‌ها می‌گویند؛ مردمی که در برابر بزرگ‌ترین ارتش جهان دوام آورده‌اند.