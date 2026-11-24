باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - هادی باقری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اهمیت حرکت دانش‌محور به سمت تولید پایدار بذور ارقام مختلف برنج در استان، گفت: سازمان جهاد کشاورزی مازندران برای توسعه ضریب نفوذ بذور گواهی‌شده برنج برنامه‌های مدونی دارد که قطعاً به مرور و طی یک روند منطقی، با توجه به اقتضائات صنعت برنج و بذر استان، ضریب نفوذ ارقام، مخصوصاً ارقام پرمحصول بیشتر خواهد شد.

او با تأکید بر نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در زنجیره تولید بذر، افزود: حمایت از این شرکت‌ها در راستای تولید بذر با کیفیت و گواهی‌شده، از اولویت‌های سازمان است و این مسیر می‌تواند به افزایش بهره‌وری و پایداری تولید برنج در استان کمک کند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: توسعه تولید بذور گواهی‌شده و دانش‌محور، زیربنای افزایش عملکرد در واحد سطح و تحقق امنیت غذایی پایدار است و در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، حمایت از بخش کشاورزی و خودکفایی در تولید نهاده‌های اساسی از جمله بذر برنج، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش وابستگی و تقویت اقتصاد کشاورزی استان دارد.