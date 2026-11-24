باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - پس از ۱۲ هفته رقابت در مرحله مقدماتی، تیم‌های کلبادی‌نژاد گلوگاه و مازند صنعت ساری به ترتیب با کسب رتبه‌های اول و دوم گروه شرق و ایفاسرام سرخ رود و پاسارگاد نور با قرار گرفتن در جایگاه نخست و دوم جواز گروه غرب جواز حضور در مرحله نیمه نهایی لیگ برتر فوتبال بزرگسالان مازندران را به دست آوردند.

تیم کلبادی‌نژادگلوگاه با کسب ۱۰ برد، ۴ مساوی، بدون باخت و ۳۴ امتیاز با اقتدار قهرمان دور گروه شرق شد.

مازند صنعت ساری با ۲۲ امتیاز در رقابتی نزدیک با پیروزی ساری و با گل زده بهتر در روز پایانی به عنوان تیم دوم گروه جواز صعود گرفت.

در روز آخر مازند صنعت ساری میزبانش وارش سوادکوه را ۴ بر ۱ مغلوب کرد تا با توجه به شکست یک بر صفر خانگی پیروزی ساری مقابل یونا نکا و باخت آتیه سازان پل سفید برابر کلبادی‌نژاد گلوگاه، جشن صعود بگیرد.

در این گروه آتیه سازان پل سفید با ۲۱ امتیاز در جایگاه چهارم قرار گرفت.

تیم‌های آبشار گلوگاه و یونا نکا به ترتیب با ۱۹ و ۱۷ امتیاز، رتبه جایگاه‌های پنجم و ششم را کسب کردند.

تیم‌های وارش سوادکوه ۱۵ امتیاز و میران ساری با کسب ۳ امتیاز و ایستادن در رتبه‌های هفتم و هشتم و انتهای جدول گروه شرق به لیگ دسته اول فوتبال استان سقوط کرد.

در گروه غرب مسابقات لیگ برتر فوتبال بزرگسالان مازندران این تیم ایفاسرام سرخرود بود که با کسب ۲۹ امتیاز قهرمان شد.

عنوان دوم این گروه به تیم پاسارگاد نور با ۲۵ امتیاز رسید تا به عنوان تیم دوم به مرحله نیمه نهایی صعود کند.

کشاورز نوین کریم کلا، نماینده شهرستان فریدونکنار با ۲۱ امتیاز، در گروه غرب سوم شد.

سارینا چمستان با ۱۷ امتیاز، رتبه چهارم را از آن خود کرد و پس از این تیم نیز سپند آمل با ۱۳ امتیاز ایستاد.

شهروند جویبار با ۷ امتیاز ششم شد و دریای بابلسر با ۴ امتیاز در انتهای جدول رده‌بندی مسابقات و رتبه هفتم قرار گرفت تا به همراه تیم ملی‌پوشان چمستان که نیم فصل اول از ادامه حضور در مسابقات انصراف داده بود؛ لیگ دسته اول سقوط کند.

تیم کلبادی‌نژاد گلوگاه با کسب ۳۴ امتیاز بهترین تیم مرحله لیگ برتر فوتبال بزرگسالان باشگاه‌های مازندران شد.

عنوان بهترین خط حمله را پاسارگاد نور با ۲۴ گل زده کسب کرد.

ایفاسرام سرخرود هم با ۶ گل خورده، عنوان بهترین خط دفاعی مسابقات را به خود اختصاص داد.