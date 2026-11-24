باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - دکتر لعلی متخصص طب اورژانس و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت:متانول (الکل متیلیک یا الکل چوب) سبک‌ترین الکل موجود در طبیعت است که به روش تخمیری یا تقطیری تولید می‌شود. متانول در شکل خالص بی‌رنگ و بی بو است که از آن به عنوان حلال در موارد متعدد استفاده می‌شود.

او افزود:علایم مسمومیت در ۳٠ دقیقه تا ۴ ساعت بروز می‌کند و شامل علایم گوارشی (تهوع، استفراغ، درد شکم) علایم عصبی شامل (گیجی، خواب آلودگی، سردرد، تشنج، تضعیف دستگاه عصبی مرکزی، اغما، سفتی گردن و اختلال بینایی) و نارسایی کلیه (میوگلوبینوری) و اختلال در اسیدیته خون (اسیدوز متابولیک) است.

دکتر لعلی گفت:در صورت مراجعه تاخیری با توجه به شدت بالای مسمومیت با متانول ممکن است با عوارض جبران ناپذیری از جمله، نارسایی حاد کلیه، کبد، کوری دایم و مرگ همراه باشد.

او افزود:متانول بر اساس پژوهش‌های منتشر شده به صورت کم و بیش در عرقیات گیاهی نیز می‌تواند به دلیل چرخ تولید و فرآیند آن به وجود آید که مصرف بیش از حد اینگونه مواد نیز ممکن است باعث مسمومیت‌های مزمن خفیف با متانول شوند از این رو لازم است افراد از مصرف بیش از حد و طولانی‌مدت عرقیات گیاهی پرهیز کنند زیرا ممکن است حاوی مقادیری متانول باشد.