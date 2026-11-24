باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد دست‌کم سه پهپاد اسرائیلی در مناطق جنوبی این کشور منفجر شده‌اند.

بر اساس این گزارش، یکی از پهپاد‌ها در شهرک قبریخا و دو پهپاد دیگر با فاصله زمانی نیم ساعت در محله الرجم در شهرک میفدون منفجر شدند.

این انفجار‌ها در حالی رخ داده است که اسرائیل و لبنان در ماه ژوئن توافقی چارچوبی برای توقف درگیری‌ها امضا کردند.

بر اساس این توافق، نیرو‌های اسرائیلی باید از جنوب لبنان عقب‌نشینی کنند و ارتش لبنان در مناطق آزمایشی که از سوی ارتش اسرائیل تخلیه می‌شوند، مستقر شود. حزب‌الله لبنان طرف این توافق نبوده است.

منبع: الجزیره