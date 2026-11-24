باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سه شنبه شب سوم آذر ۱۴۰۵ تصریح کرد: بر اساس گزارش‌های عملیاتی دریافتی، عصر امروز (سه شنبه) یک فروند شناور باری متخلف که با خاموش کردن سامانه‌های ناوبری و موقعیت‌یابی خود، بدون رعایت دستورالعمل‌های تردد دریایی در حال عبور از مسیر غیرمجاز در محدوده شمال بندر خصب و جنوب تنگه هرمز بود که با مین دریایی برخورد کرد و متوقف شد.

بر اساس اعلام روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران، این کشتی با حمایت جنگنده‌های ارتش قاچاقچی آمریکا تلاش کرد به گمان خود بصورت خود مخفیانه از مسیر جعلی تنگه هرمز عبور کند که مین‌های دریایی اجازه عبور نداده و انفجار آن آتش سوزی شدیدی ایجاد کرد.

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران تاکید کرد: نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بار دیگر به مالکان و فرماندهان شناور‌های تجاری تأکید می‌کند که رعایت مقررات ایمنی دریانوردی، استفاده از مسیر‌های مجاز و توجه به هشدار‌های ابلاغی مراجع مسئول، برای حفظ امنیت تردد در تنگه هرمز ضروری است. بی‌توجهی به این الزامات می‌تواند جان خدمه، امنیت شناور‌ها و سرمایه مالکان کشتی‌ها را با مخاطرات جدی مواجه سازد.