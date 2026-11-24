باشگاه خبرنگاران جوان - در این نشست، ضمن تصویب سیاست‌ها، اهداف، رویکرد‌ها و سیر محتوایی برنامه‌های ستاد سالگرد، برنامه‌ریزی دقیق برای تعیین و تبیین مسئولیت کمیته‌های مختلف ستاد و همچنین تبادل نظر درباره ارائه راهکار‌های مؤثر برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر برنامه‌های سالگرد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

محمدرضا عارف در این جلسه با بیان اینکه برگزاری مراسم سالگرد فرصتی برای تبیین دیدگاه‌ها، رهنمود‌ها و میراث فکری رهبر شهید انقلاب برای مردم ایران و امت اسلامی است، گفت: ضروری است اقدامات و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این مناسبت با جدیت در سراسر کشور و با توجه به درخواست‌های علاقه‌مندان به امام شهید در خارج از کشور دنبال شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دبیرخانه ستاد اولین سالگرد شهادت رهبر شهید انقلاب، بر ضرورت تسریع در تکمیل ترکیب اعضای حقیقی و حقوقی کمیته‌های این ستاد تأکید کرد و خواستار پیگیری مراحل بعدی برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌ها شد.

عارف با تشریح اهمیت تبیین شخصیت و میراث فکری رهبر شهید انقلاب برای مخاطبان بین‌المللی، پیشنهاد کرد ستادی با هدف فراهم‌سازی زمینه مشارکت داوطلبانه کشور‌های علاقه‌مند به امام شهید در مراسم نخستین سالگرد شهادت ایشان تشکیل شود.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد مختلف شخصیت رهبر شهید انقلاب، خواستار تبیین شخصیت علمی و فناورانه ایشان برای جامعه شد.

وی با اشاره به اهمیت کیفیت محتوایی برنامه‌های نخستین سالگرد شهادت امام شهید، تصریح کرد: برای تبیین شخصیت و میراث فکری رهبر شهید انقلاب باید با راهبری و هماهنگی ستاد، برنامه‌هایی باکیفیت تهیه و اجرا شود.

این جلسه با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور، غلامعلی حدادعادل مشاور رهبر معظم انقلاب، حسین محمدی عضو دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین، پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علیرضا زاکانی شهردار تهران، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قمی معاون بین‌الملل دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، زهرا بهروزآذر معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج‌علی‌اکبری رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه‌ی جمعه کشور، علیرضا مختارپور مشاور رئیس دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی، مهدی ابراهیم زاده معاون دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی و ایمان محمدیان دبیر ستاد و معاون فرهنگی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی برگزار شد.