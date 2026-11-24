باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - خیابان انقلاب در دویست‌وشصت‌ونهمین شب حماسه، شاهد حضور و اجتماع جمعی از مردم و خون‌خواهان قائد شهید بود؛ اجتماعی که در ادامه برنامه‌های شبانه مردمی برگزار شد و جلوه‌ای از حضور مستمر شهروندان در این گردهمایی را به نمایش گذاشت.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع با حضور در خیابان انقلاب، یاد و خاطره قائد شهید را گرامی داشتند و با گردهمایی در کنار یکدیگر، بر اهمیت حفظ همدلی، همبستگی و پیوند‌های اجتماعی تأکید کردند.

تداوم این اجتماعات در شب‌های متوالی، از جمله در دویست‌وشصت‌ونهمین شب، نشان‌دهنده استمرار برگزاری این برنامه مردمی و حضور گروهی از شهروندان در ن است.

این اجتماع در فضایی همراه با همدلی و حضور مردمی برگزار شد و خیابان انقلاب بار دیگر به محل گردهمایی حاضران در این مراسم تبدیل شد.