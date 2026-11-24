باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - علی نادری، تهیه‌کننده برنامه «جهان‌آرا» از فصل تازه این برنامه گفت و بیان کرد: برنامه «جهان‌آرا» وقفه آنچنانی نداشت. از سال ۱۳۹۵ که برنامه کار خود را آغاز کرد، دوره‌های متعددی را پشت‌سر گذاشت و همیشه روی آنتن بوده است. در طول این یکسال بخاطر تغییر و تحولات در مدیریت شبکه، برنامه با مجریان مختلف روی آنتن بود.

نادری ادامه داد: اکنون با توجه به شرایط خاص کشور و ضرورت ورود عمیق به مباحث، لازم است جدی‌تر مباحث روز را دنبال کنیم. به همین دلیل، قرار شد برنامه آغاز به کار کند. این دوره بیشتر از آنکه مسائل خبری دنبال شود، لازم است عقب‌تر بایستیم و عمیق‌تر به مباحث بپردازیم.

تهیه‌کننده برنامه خاطرنشان کرد: اولویت‌های برنامه «جهان‌آرا» پرداختن به مسائل سیاسی و گفتمانی، موضوعات ویژه و خاص انقلاب اسلامی، مقولات فرهنگی - هنری و... است و سعی می‌کنیم به آنها بپردازیم.