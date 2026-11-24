باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - صالح طبری رئیس هیات پزشکی ورزشی مازندران گفت: در سال ۱۴۰۴ با ثبت حدود یک‌هزار و ۲۰۰ حادثه ورزشی، پرداخت بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال غرامت درمان و معرفی بیش از ۷۰ ورزشکار آسیب‌دیده به فدراسیون پزشکی ورزشی، گام‌های مؤثری در حمایت از سلامت و درمان جامعه ورزش استان برداشته است.

رئیس هیات پزشکی ورزشی با تشریح آمار حوادث ورزشی و خدمات درمانی ارائه‌شده در سال ۱۴۰۴ افزود: در این سال، حدود یک‌هزار و ۲۰۰ پرونده حادثه ورزشی در سطح استان به ثبت رسیده که از این تعداد، ۳۱۵ مورد مربوط به بانوان ورزشکار و بقیه به آقایان اختصاص دارد.

وی با اشاره به روند پرداخت غرامت‌های درمانی گفت: با توجه به پایان سال مالی و انتقال بخشی از فرآیند پرداخت غرامت‌ها به سال ۱۴۰۵، تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال بابت هزینه‌های درمان و غرامت به ورزشکاران آسیب‌دیده پرداخت شده است.

رئیس هیات پزشکی ورزشی مازندران همچنین از معرفی بیش از ۷۰ ورزشکار آسیب‌دیده به فدراسیون پزشکی ورزشی با هدف بهره‌مندی از خدمات تخصصی و پیگیری روند درمان خبر داد و افزود: متأسفانه در میان حوادث ثبت‌شده سال ۱۴۰۴، ۲ مورد فوتی نیز گزارش شده است.

دکتر صالح طبری در ادامه گفت: آمار ورزشکاران سازمان‌یافته مازندران بر اساس آمار ثبت‌شده، شمار ورزشکاران سازمان‌یافته استان مازندران در سال ۱۴۰۴ به ۲۱۷ هزار و ۴۳ نفر رسید که از این تعداد، ۱۱۵ هزار و ۶۵۰ نفر مرد و ۱۰۱ هزار و ۳۹۳ نفر زن بوده‌اند.

وی در پایان افزود: در ۸ ماه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد ورزشکاران سازمان‌یافته استان به ۱۷۸ هزار و ۵ نفر رسیده است که شامل ۹۰ هزار و ۳۳۸ ورزشکار مرد و ۸۷ هزار و ۶۶۷ ورزشکار زن می‌شود. این آمار نشان‌دهنده گستردگی جامعه ورزش سازمان‌یافته مازندران و اهمیت توجه جدی به پیشگیری از آسیب‌های ورزشی، توسعه خدمات بیمه‌ای و درمانی و حمایت از ورزشکاران آسیب‌دیده است.

کمیته خدمات درمانی هیات پزشکی ورزشی مازندران با ثبت و پیگیری پرونده‌های حوادث ورزشی، تسهیل روند معرفی ورزشکاران به مراکز درمانی تخصصی و پیگیری پرداخت غرامت‌های درمانی، نقش مهمی در حمایت از ورزشکاران و صیانت از سلامت جامعه ورزش استان ایفا می‌کند.

توسعه خدمات درمانی و بیمه‌ای، ارتقای آگاهی ورزشکاران نسبت به راهکار‌های پیشگیری از آسیب و فراهم‌سازی دسترسی مناسب به خدمات تخصصی پزشکی ورزشی، از مهم‌ترین ضرورت‌هایی است که می‌تواند امنیت خاطر بیشتری برای ورزشکاران، مربیان و خانواده‌های آنان به همراه داشته باشد.