باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز سه‌شنبه مدعی شد واشنگتن اکنون نفت بیشتری از تنگه هرمز نسبت به دوران پیش از جنگ با ایران دریافت می‌کند.

ترامپ در مراسمی مدعی شد: «همان‌طور که شنیدید، قیمت نفت به ارقام بسیار معقولی رسیده و با سرعت زیادی، مثل سقوط سنگ، در حال کاهش است.»

وی همچنین از توانمندی‌های نظامی آمریکا تمجید کرد و از نیرو‌های این کشور به دلیل حفظ آنچه «بزرگ‌ترین محاصره دریایی تاریخ» خواند، قدردانی کرد!

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه مدعی شد: «حتی یک کشتی ایرانی هم نتوانسته از محاصره دریایی ما عبور کند.»

منبع: بریکینگ نیوز