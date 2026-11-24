باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - منابع آگاه روز سه‌شنبه به روزنامه نیویورک‌تایمز گفتند سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) و دفتر مدیر اطلاعات ملی این کشور یک نفوذ سایبری به اسناد غیرمحرمانه خود را شناسایی کرده‌اند.

به گفته این منابع، حمله سایبری سامانه‌ای برای تحلیل اطلاعات منابع باز را هدف قرار داده است که با استفاده از اطلاعات عمومی و غیرمحرمانه، داده‌های اطلاعاتی را استخراج و تحلیل می‌کند.

با این حال، هنوز مشخص نیست چه اطلاعاتی در جریان این نفوذ به سرقت رفته یا در معرض دسترسی غیرمجاز قرار گرفته است.

این گزارش در حالی منتشر شده که طی روزهای اخیر چندین حمله سایبری وب‌سایت‌های دولتی آمریکا را هدف قرار داده است. اوایل هفته جاری نیز پس از گزارش‌هایی درباره دسترسی غیرمجاز به پایگاه اطلاعات جنایی اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی)، این نهاد تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرد.

منبع: نیویورک‌تایمز