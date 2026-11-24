باشگاه خبرنگاران جوان - نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ۲۶ شناور یدک‌کش به فهرست عدم‌سازگاری اضافه شدند.

در اطلاعیه نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس که سه شنبه شب سوم آذر ۱۴۰۵ در شبکه ایکس انتشار یافته، آمده است: با توجه به خدمت‌رسانی برخی شناورهای یدک‌کش به کشتی‌های متخلف در جنوب تنگه هرمز، ۲۶ شناور از این نوع با اطلاع‌رسانی شهروندان همسایگان جنوبی ایران و رصد اطلاعاتی #پی‌جی‌اس‌ای، به فهرست عدم‌سازگاری اضافه شدند.



نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس افزود: همان طور که پیشتر اعلام شد، شناورها و شرکت‌هایی که در ارائه خدمات به متخلفین همکاری کنند، خود در فهرست عدم‌سازگاری قرار خواهند گرفت.