باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال گل گهر سیرجان در پنجمین بازی خود در لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا امشب از ساعت ۱۹:۳۰ در امارات برابر تیم الجزیره صف آرایی می‌کند.

شاگردان مهدی رحمتی نتایج خوبی در لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا نگرفتند و از ۱۲ امتیاز فقط ۲ امتیاز جمع کرده و بدون گل زده در انتهای جدول گروه B ایستاده‌اند. آنها شانس اندکی برای صعود دارند.

تیم گل گهر برای اینکه از گروهش صعود کند باید ۲ بازی باقی مانده خود را پیروز شود به شرطی که تیم ارکاداغ هم مقابل المحرق بحرین بازنده شود. در واقع اگر آرکاداغ حریف بحرینی خود را شکست بدهد در آن صورت گل‌گهر با هر نتیجه‌ای دو بازی باقیمانده را هم ببرد از صعود بازمی‌ماند.

در آن طرف، تیم الجزیره امارات با ۱۰ امتیاز صدرنشین لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا است. این تیم اماراتی می‌خواهد با حمایت هواداران ۳ امتیاز باری خانگی را به دست آورد تا همچنان در صدر جدول لیگ قهرمانان آسیا باشد.

الجزیره در بازی اول این گروه روز ۲۴ شهریور در تاجیکستان مقابل گل‌گهر متوقف شد و در واقع گل‌گهر تنها تیمی بود که در دور رفت از این حریف اماراتی امتیاز گرفت. تیم سیرجانی برای دفاع از اعتبار فوتبالی خودش هم که شده باید اولین گل و اولین بردش را به دست بیاورد تا با حفظ کورسوی امید در نهایت منجر به صعود شود.

گل گهر در ۵ بازی آخر خود در آسیا و لیگ برتر فقط ملوان را شکست داده، اما الجزیره در ۵ بازی آخر فقط یکبار در لیگ امارات مقابل خورفکان متوقف شده و ۴ بازی را برده است.

الجزیره در حال حاضر با ۱۸ امتیاز در رده دوم جدول لیگ امارات قرار گرفته و به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به شارجه صدرنشین نیست. این در حالی است که الوصل که ۵ گل به تراکتور زد در رده چهارم جدول لیگ این کشور قرار داشته است.