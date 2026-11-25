باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب هفته پنجم لیگ قهرمانان اروپا تیم فوتبال منچسترسیتی در ورزشگاه خانگی اش امارات میزبان ناپولی بود که این دیدار با تساوی ۲ -۲ به پایان رسید.

نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان رسید، اما در نیمه دوم میل به گلزنی ۲ تیم شدت پیدا کرد و در دقیقه ۵۵ راسموس هویلوند دروازه دوناروما را باز کرد تا سیتیزن‌ها در خانه عقب بیفتند.

ایوب بوعدی در دقیقه ۶۷ بازی را به تساوی کشاند، اما در ادامه بازی درخشان ناپلی‌ها در دقیقه ۷۶ نوآ لنگ گل دوم را زد تا ورزشگاه بازهم در سکوت محض فرو برود.

در ادامه سیتیزن‌ها برای زدن گل تساوی با تمام قوا حمله می‌کردند تا اینکه در دقیقه ۸۶ رایان چرکی دروازه ناپولی را باز کرد تا سیتیزن‌ها در خانه متحمل شکست خانگی نشوند.

سیتیزن‌ها با ۱۰ امتیاز در رده ششم جدول لیگ قهرمانان اروپا هستند.

ناپولی نیز با ۴ امتیاز در رده بیست و هفتم قرار گرفته است.

نتایج سایر دیدارها بدین شرح است:

گالاتاسرای ۱ - ۰ استون ویلا

آرسنال ۱ - ۱ دورتموند

کومو ۱ - ۰ آ.ا.ک آتن

فاینورد ۰ - ۱ پورتو

لایپزیگ ۳ - ۱ لانس

اسلوان براتیسلاوا ۰ - ۲ رئال بتیس

رئال مادرید ۵ - ۱ آیندهوون

بودوگلیمت ۱ - ۰ لاسک