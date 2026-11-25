باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - کاظم محمودی پیشکسوت تیم فوتبال تراکتور در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره شکست سنگین این تیم برابر تیم الوصل امارات در لیگ نخبگان آسیا اظهار کرد: متاسفانه امسال ‌ای اف سی در حق تیم‌های ایرانی ظلم بزرگی کرده است. عدم میزبانی تیم‌های ایرانی در آسیا به ضررشان تمام شده است.

عدم میزبانی یکی از مشکلات تیموهای ایرانی در آسیاست

او افزود: اگر تیم تراکتور که در بازی با الوصل میزبان بود در شهر خودش بازی می‌کرد مطمئنا هواداران این تیم به ورزشگاه می‌آمدند و حمایت‌های لازم را از تیم خود می‌کردند. من فکر می‌کنم یکی از مشکلاتی که تیم‌های ایرانی دارند این است که در آسیا میزبان نیستند و به کشور ثالث می‌روند. فدراسیون فوتبال اقدام جدی برای حل این مسئله نکرده است.

تراکتور به خاطر عدم میزبانی نتوانسته به موفقیت برسد

محمودی گفت: مثلا در عربستان شرایط جنگی وجود دارد، اما متاسفانه فقط ایران از میزبانی در آسیا محروم هست. تراکتور به خاطر عدم همکاری کشور عمان نمی‌تواند مستقیم به این کشور برود و باید به استانبول ترکیه برود و بعد از آن با یک پرواز دیگر به عمان برود. مطمئنا عدم میزبانی یکی از دلایلی هست که امسال تراکتور در لیگ نخبگان آسیا نتوانست عملکرد مناسبی داشته باشد.

فلسفه تراکتور بازی هجومی است

پیشکسوت تراکتور بیان کرد: دلیل دیگر عدم نتیجه گیری تراکتور به سبک بازی این تیم برمی گردد. به نظرم تراکتور تیمی هست که فلسفه اش مشخص است و هجومی بازی می‌کند و این تیم سعی می‌کند که به حریفانش فشار بیاورد. تراکتور بعد از اینکه ۱۰ نفره شد می‌توانست به گل برسد، چون بازیکنان توانایی فشار بر روی مدافعان الوصل را داشتند. مسعود زائر کاظمینی، حسین زاده و هاشم نژاد می‌توانستند با فشار بر روی مدافعان حریف گل بزنند. متاسفانه بعد از ۱۰ نفره شدن تراکتور شرایط الوصل بهتر شد و توانست حریف خود را شکست بدهد.

طارمی خیلی خوب خودش را روی زمین می اندازد تا پنالتی بگیرد

او درباره اینکه درخشش مهدی طارمی در بازی با تراکتور چطور بوده است، گفت: طارمی بازیکنی هست که بازیکنان ملی پوش و کادر فنی تراکتور از‌ این بازیکن شناخت دارند و می‌دانند که او خیلی خوب خودش را در محوطه جریمه خودش را می‌اندازد و سعی کند پنالتی یا اخراج بازیکن را بگیرد. کادر فنی باید این موضوع را به بازیکنان گوشزد می‌کرد. علاوه بر این، طارمی بازیکنی هست که از موقعیت‌ها خوب استفاده می‌کند و ۴ گل از ۵ گل را طارمی بر روی این گل‌ها نقش داشت. همه این‌ها نشان می‌دهد که بیشتربر روی طارمی باید تمرکز می‌کردیم و راه‌های رسیدن توپ به طارمی را قطع می‌کردیم و یا بعد از اینکه ایشان توپ را می‌گرفت بر روی آن صحنه برنامه داشتیم.

تراکتور با معجزه به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا صعود می کند

محمودی بیان کرد: با باختی که تراکتور در این بازی به دست آورد کارش دشوار است و معچزه هست که این تیم بتواند از این گروه صعود کند. ان شا الله تراکتور باید به فکر بازی‌های لیگ باشد و با تمام توان به این مسابقات برود. حسین زاده یکی از بهترین بازیکنان چند سال اخیر در بازی با الوصل مصدوم شد. ان شالله مشکل خاصی نباشد و مصدومیتش جدی نباشد. متاسفانه پارسا جعفری هم بیهوش شد. ما در مدیریت هم مشکلاتی داشتیم و از درون و بیرون باشگاه فشار‌هایی به تیم وارد شده است و این موضوع تاثیر گذار است.

متاسفانه حواشی در نتایج تراکتور تاثیر گذار است

او خاطر نشان کرد: متاسفانه حواشی که در بازی با ملوان به وجود آمد و بعد از آن قرارداد بیرانوند امضا نشد و افرادی در داخل باشگاه به حواشی دامن زدند همه این‌ها در عدم نتیجه گیری تراکتور موثر بوده است و باید به این مسئله توجه شود و گرنه اگر تیم تبریزی نتیجه نگیرد به طور حتم هواداران تراکتور ناراحت می‌شوند و باید فکری به حال این موضوع شود.

سبک بازی نکونام در تراکتور جواب نمی دهد

پیشکسوت تراکتور درباره اینکه عملکرد نکونام در تیم تراکتور را چطور دیده است، عنوان کرد: نکونام دیر به تیم تراکتور اضافه شد و نفرات را خودش جذب نکرده است. سبک بازی نکونام با سبک بازی اسکوچیچ فرق می‌کند. به نظرم سبک نکونام در تراکتور جواب نمی‌دهد و سرمربی تراکتور باید تغییراتی در سبک بازی خود انجام بدهد و باید به فکر این باشد که تیمش بیشتر هجومی بازی کند و مدافعان هم باید حواسشان باشد که اشتباه نکنند. نکونام می‌خواهد سبک بازی خود را به بازیکنان تراکتور القا کند شاید ابزار لازم را ندارد.

او بیان کرد: فلسفه تراکتور این نیست که شما بیایید دفاعی بازی کنید و چشم به ضد حملات بدوزید. سبک بازی تراکتور این است که بازیکنان هجومی بازی کنند و موقعیت خلق کنند تا تماشاگران از بازی هجومی تیمشان لذت ببرند. اگر تراکتور با بازی هجومی هم بازنده شود باز هم هوادار تراکتور شعورش آن قدر بالا هست که ناراحت نشود. شعار «عیبی یوخ» در بازی‌ها کمرنگ شده است و دلایلی این موضوع دارد. ان شا الله تراکتور در ادامه راه خوب عمل کند و حداقل در لیگ برتر و جام حذفی مدعی باشد. واقعا تراکتور پتانسیل قهرمانی در هر ۲ جام را دارد، چون هم نفرات و هم ساختار خوبی دارد.

محمودی تصریح کرد: به نظرم باید مدیریت حواشی انجام شود تا ان شا الله تراکتور در روند ریل موفقیت قرار بگیرد.

پیشکسوت تراکتور درباره اینکه نباید تغییر و تحولات در کادر فنی صورت بگیرد، گفت: به هر حال باید مدیریت باشگاه دراین باره تصمیم گیرنده باشد و اگر من بخواهم به این موضوع ورود کنم درست نیست. اگر نکونام قرار است در تراکتور بماند باید یک تغییر دیدگاه داشته باشد، چون تراکتور سبک بازی و فلسفه اش بازی هجومی است و اینکه بتواند هواداران خود را راضی نگه دارد.