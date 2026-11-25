باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی که گفته می شود که دنیل گرا مدافع مجارستانی در لیست فروش نقل و انتقالاتی پرسپولیس قرار گرفته است، اما سرمربی پرسپولیس هنوز تصمیم نهایی را در ابن باره نگرفته است.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد مهدی تارتار تاکنون هیچ فهرست مازادی به مدیران باشگاه ارائه نکرده و تا زمانی که سرمربی پرسپولیس فهرست خروجی‌های خود را مشخص نکند، هیچ بازیکنی در این فهرست قرار نخواهد گرفت.

از طرف دیگر، پرسپولیس در حال حاضر مجید عیدی و دنیل گرا را در پست دفاع راست در اختیار دارد و با توجه به اینکه سرخ‌پوشان گزینه جایگزین دیگری در این پست ندارند، به نظر می‌رسد در صورت جذب نشدن مدافع راست جدید در پنجره زمستانی، گرا همچنان تا پایان فصل در جمع سرخ‌پوشان باقی بماند.