باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مجمع سالیانه باشگاه پرسپولیس با حضور اعضای هیئت‌مدیره و سهامداران بعد از دو بار تعویق، امروز ساعت ۱۰ صبح برگزار خواهد شد.

آماده نبودن صورت های مالی و تایید نشدن بخشی از حساب های باشگاه توسط حسابرسان باعث شده بود که مجمع پرسپولیس به تعویق بیفتد.

البته باشگاه پرسپولیس مطالباتی از کنفدراسیون فوتبال آسیا داشته که به دلیل واریزنشدن این مبالغ به‌حساب باشگاه، حسابرسان در ابتدا این مطالبات را به‌عنوان بخشی از دارایی‌های پرسپولیس تأیید نمی‌کردند. همین موضوع نیز به یکی از موانع برگزاری مجمع تبدیل شده بود.

بااین‌حال، پس از رایزنی‌های صورت‌گرفته با کنفدراسیون فوتبال آسیا و دریافت تأییدیه‌های لازم از این نهاد، حسابرسان نیز صورت‌های مالی باشگاه را تأیید کردند تا سرانجام مانع اصلی برگزاری مجمع برطرف شود.

به‌این‌ترتیب، مجمع سالیانه باشگاه پرسپولیس امروز ساعت ۱۰ صبح با حضور اعضای هیئت‌مدیره و سهامداران برگزار خواهد شد؛ مجمعی که پس از دو بار تعویق، حالا قرار است تکلیف برخی مسائل مدیریتی و مالی باشگاه را نیز روشن کند.