باشگاه خبرنگاران جوان - رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی در نشست با فعالان محیط‌زیست و سازمان‌های مردم‌نهاد با بیان اینکه تشکل‌های مردمی باید در فرهنگ‌سازی و افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی نقش فعال‌تری داشته باشند، افزود: آرزوی من این است که آذربایجان‌غربی به‌عنوان استانی بدون زباله و نمونه در حوزه محیط‌زیست شناخته شود.

وی همچنین با اشاره به اقدامات احیای دریاچه ارومیه، خاطرنشان کرد: لایروبی رودخانه‌ها در قالب پویش «رود روان»، احیای تالاب‌ها و اقدامات ساحلی از جمله برنامه‌های در دست اجراست که باید با جدیت و استمرار دنبال شود.

استاندار آذربایجان‌غربی به آغاز عملیات اجرایی شهرک نهال در میاندوآب برای توسعه کشت گونه‌های کم‌آب‌بر نیز اشاره کرده و افزود: ایجاد اسکله، ظرفیت‌های گردشگری و بندرگاه تفریحی در اطراف دریاچه ارومیه نیز با هماهنگی دستگاه‌های مسئول و مشارکت بخش خصوصی در دستورکار قرار دارد.

رحمانی همچنین با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق و مسئولانه، اضافه کرد: باید با آگاهی‌بخشی صحیح، حساسیت و احساس مسئولیت عمومی نسبت به مسائل محیط‌زیستی را افزایش دهیم تا مردم در این مسیر مشارکت کنند.

وی با تأکید بر حمایت سازمان حفاظت محیط‌زیست استان از تشکل‌های مردمی، افزود: اگر اراده و همت جمعی داشته باشیم، هنوز برای نجات محیط‌زیست دیر نشده و می‌توان با تلاش مستمر تا پایان سال به نتایج ملموسی در حوزه محیط‌زیست و احیای دریاچه ارومیه دست یافت.

در پایان نیز نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های زیست‌محیطی از اقدامات، پیگیری‌ها و تلاش‌های استاندار آذربایجان‌غربی در مسیر احیای دریاچه ارومیه و رویکرد حمایتی مدیریت استان در این حوزه و توجه به ظرفیت تشکل‌های مردمی قدردانی کردند.

منبع؛استانداری