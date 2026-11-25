باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ پاسدار حسین غلباش اینالو فرمانده سپاه ناحیه امام حسن مجتبی (ع) شیراز گفت: امروز در سومین روز از گرامیداشت هفته مبارک بسیج تعداد دویست نفر از دانش آموزان منطقه شرق شیراز در قالب ۵ دستگاه اتوبوس به همت سپاه ناحیه امام حسن مجتبی (ع) جهت بازدید از مناطق عملیاتی جنوب کشوراعزام شدند.

او در ادامه به حفظ ارزش‌های انقلابی و دینی اشاره کرد و در راستای نشر ارزش‌های دفاع مقدس افزود: دانش آموزان، خصوصاً نسل سوم و چهارم میبایست با آرمان‌های انقلاب اسلامی همچنین یاد و خاطره شهدا آشنا شوند.

غلباش اینالو گفت: دشمن در تلاش است تا این راهیان نور و خاطرات هشت سال دفاع مقدس و موضوعات ارزشی ما به فراموشی سپرده شود، اما بحمدالله استقبال خیلی خوب مردمی و دانش آموزی یک تو دهنی محکمی است به دشمن و یک لبیک به نظام و انقلاب که دشمنان نظام را مأیوس خواهد کرد.

او افزود: ما نباید بگذاریم تا ارزش‌های دفاع مقدس به ورطه فراموشی سپرده شود، لذا در همین راستا امروز دویست نفر از دانش آموزان را جهت آشنایی با سیره شهدا به مناطق عملیاتی راهیان نور اعزام نمودیم.

غلباش اینالو گفت: دانش آموزان از مناطق عملیاتی شلمچه، منطقه جذابه، فکه، علقمه و منطقه طلاییه و هویزه در مدت سه روز بازدید خواهند داشت.

منبع: سپاه ناحیه امام حسن (ع)