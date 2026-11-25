باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت هفته مبارک بسیج، بسیجیان شهرستان صالح‌آباد با برگزاری برنامه پیاده‌روی جانفدایان، میقات صالحین و حضور در مزار شهدای گمنام، ضمن تجدید پیمان با شهدا و امام شهید بر آمادگی خود برای دفاع از حریم وطن تأکید کردند.

‌در این مراسم، بسیجیان پس از غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدای گمنام شهرستان با راه اندازی راهپیمایی جانفدایان بسیج با بیان شعار‌های حماسی و تبیین ارزش‌های مکتب اهل بیت علیه السلام، ضمن تبریک هفته بسیج، بر ایستادگی در برابر رژیم صهیونیستی و مستکبران جهانی تأکید ورزیدند.

منبع: فتح الله برومندزاده - خراسان رضوی

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