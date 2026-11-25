باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - تیم فوتبال رئال مادرید در هفته پنجم لیگ قهرمانان اروپا میزبان پی‌اس‌وی آیندهوون بود و در دیداری پرگل با نتیجه ۵ بر یک به پیروزی رسید.

آیندهوون در دقیقه ۳۳ از روی نقطه پنالتی به گل نخست رسید، اما شاگردان مادریدی در نیمه دوم ورق را برگرداندند.

فدریکو والورده در دقیقه ۵۰ گل تساوی را به ثمر رساند و جود بلینگام در دقیقه ۶۰ رئال را پیش انداخت. کیلیان امباپه نیز در دقایق ۶۴ و ۸۴ موفق به گلزنی شد تا اختلاف بیشتر شود. وینیسیوس جونیور هم در دقیقه ۸۷ گل پنجم میزبان را وارد دروازه آیندهوون کرد.

رئال مادرید با این پیروزی ۱۵ امتیازی شد و در صدر جدول لیگ قهرمانان اروپا قرار گرفت. آیندهوون نیز با ۵ امتیاز در رتبه بیست‌وهشتم جدول ایستاد.