باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - مجید اخلاقی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ، از تصویب کاهش ۵ درصدی سقف قیمت بلیت پروازهای داخلی در آذر خبر داد.

به گفته وی، کاهش نسبی قیمت سوخت هواپیما در روزهای اخیر و تعدیل هزینه‌های تمام‌شده شرکت‌های هواپیمایی، دلیل اصلی این تصمیم بوده است.

او گفت: با توجه به اینکه هزینه‌های تمام‌شده شرکت‌های هواپیمایی نسبت به ماه گذشته حدود ۵ درصد کاهش یافته و متناسب با آن، سقف قیمت بلیت پروازها نیز ۵ درصد پایین آمده است.

اخلاقی تأکید کرد هزینه‌هایی همچون نرخ ارز و قیمت سوخت از مهم‌ترین مؤلفه‌های تعیین‌کننده نرخ بلیت هواپیما هستند و با کاهش این هزینه‌ها، سقف قیمت بلیت نیز متناسب با آن تعدیل خواهد شد.