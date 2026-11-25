بیشتر اختلاف‌های تجاری از جایی شروع می‌شوند که یکی از طرفین قراردادی را امضا کرده که همه‌ی جزئیات آن را نخوانده یا درباره‌ی بخشی از آن به توافق شفاهی تکیه کرده است. قرارداد تجاری فقط یک تعهد کلی نیست؛ سازوکاری است که می‌گوید پرداخت چگونه انجام می‌شود، تأخیر چه نتیجه‌ای دارد و اگر دعوا پیش بیاید چه مرجعی رسیدگی می‌کند.

چرا بررسی قبل از امضا مهم‌تر از اصلاح بعد از آن است؟

تغییر قرارداد بعد از امضا نیازمند رضایت طرف مقابل است و معمولاً زمانی که اختلاف شروع شده، چنین رضایتی به‌دست نمی‌آید. در مقابل، بررسی و اصلاح پیش از امضا ساده و کم‌هزینه است و بخش بزرگی از ریسک را حذف می‌کند.

قرارداد خوب به وقت اختلاف نوشته می‌شود، نه به وقت دوستی.

پیش از امضا چه کنیم؟

اگر مبلغ قرارداد بالاست، موضوع آن تخصصی است یا قرارداد بلندمدت است، بهتر است پیش از امضا یک بار آن را با وکیل مرور کنید. بررسی و تنظیم قرارداد با وکیل معمولاً این مراحل را شامل می‌شود:

۱. بررسی هویت، اختیارات و وضعیت حقوقی طرف مقابل.

۲. مرور بند به بند قرارداد و شناسایی بندهای مبهم یا یک‌طرفه.

۳. اضافه کردن پیوست‌ها و مشخصات فنی که اجرای قرارداد به آن‌ها وابسته است.

۴. تعیین ضمانت‌های اجرا مثل چک ضمانت، سفته یا تضمین بانکی با شرایط روشن.

۵. روشن کردن شرط محرمانگی و نحوه‌ی ارتباط‌های رسمی طرفین.

بررسی قرارداد پیش از امضا، خطر اختلاف‌های بعدی را کم می‌کند.

مرجع حل اختلاف

قرارداد باید بگوید اگر اختلاف پیش بیاید به دادگاه مراجعه می‌شود یا داوری. هرکدام مزایا و هزینه‌های خود را دارند و تصمیم درباره‌ی آن باید پیش از امضا گرفته شود. برای آشنایی با نمونه‌ی پرونده‌ها و مسیرهای رایج، به خدمات حل اختلافات تجاری و شرکتی نگاه کنید.

یک مثال ساده

فرض کنید شرکتی برای تأمین مواد اولیه با تأمین‌کننده‌ای قرارداد می‌بندد که زمان تحویل را «در اسرع وقت» نوشته است. چند ماه بعد تأخیر پیش می‌آید و نه جریمه‌ای تعیین شده و نه حق فسخی. نوشتن یک تاریخ مشخص، وجه التزام تأخیر و شرط فسخ دقیقاً همان چیزی است که چنین اختلافی را قابل حل می‌کند.

قوه‌ی قاهره (فورس ماژور)

در قراردادهای بلندمدت، اگر حوادث غیرقابل پیش‌بینی مانند بلایای طبیعی یا محدودیت‌های دولتی اجرای تعهد را غیرممکن کند، طرفین باید پیشاپیش تعیین کرده باشند چه می‌شود. بدون چنین بندی، تفسیر آن به عهده‌ی دادگاه یا داور خواهد بود.

اشتباه‌های رایج

امضای قرارداد آماده‌ی طرف مقابل بدون خواندن کامل آن.

اتکا به وعده‌های شفاهی که در متن قرارداد نیامده است.

نبود پیوست یا مشخصات فنی دقیق برای موضوع قرارداد.

تعیین وجه التزام نامتناسب یا مبهم.

نادیده گرفتن بندهای فسخ و ضمانت اجرا.

سؤال‌های متداول

آیا قرارداد شفاهی هم معتبر است؟

در بسیاری موارد قرارداد شفاهی هم می‌تواند معتبر باشد، اما اثبات آن دشوار است. به همین دلیل برای معامله‌های مهم، قرارداد مکتوب و امضاشده ضروری است.

چه زمانی باید قرارداد را به وکیل نشان دهم؟

وقتی مبلغ بالاست، قرارداد بلندمدت است، موضوع تخصصی است یا طرف مقابل پیش‌نویس را آماده کرده و شما فرصت کافی برای بررسی ندارید.

آیا چک ضمانت در قرارداد تجاری کافی است؟

چک ضمانت می‌تواند ابزار تضمین باشد، اما اگر شرایط آن در قرارداد مشخص نشود، خودش می‌تواند منشأ اختلاف شود. بهتر است علت صدور چک، مبلغ و شرایط استفاده از آن در قرارداد بیاید.

جمع‌بندی

قرارداد خوب جلوی بیشتر اختلاف‌ها را می‌گیرد و اگر اختلافی پیش بیاید، مسیر حل آن را روشن می‌کند. گروه وکلای عدل ایرانیان با دفتر در نیاوران تهران، در تنظیم و بررسی قراردادها و پیگیری دعاوی تجاری همراه کسب‌وکارها و افراد است و مشاوره‌ی تلفنی اولیه‌ی آن رایگان است.