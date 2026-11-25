باشگاه خبرنگاران جوان - پرونده شکنجه و شهادت آرمان علی‌وردی در جریان اغتشاشات سال ۱۴۰۱ یکی از پرونده‌های مهم دستگاه قضایی بوده است که در مورد آن همواره حساسیت ویژه‌ای وجود داشته است.

پرونده مورد اشاره در دو مرجع قضایی و با عناوین اتهامی متفاوت مورد بررسی قرار گرفته و منجر به صدور رای قطعی شده است.

از ساعاتی پیش برخی رسانه‌ها و فعالین فضای مجازی با طرح شایعاتی مدعی شده‌اند حکم قطعی صادر شده از دادگاه انقلاب در مورد دو تن از محکومان پرونده لغو شده که بدین وسیله تکذیب می‌گردد.

حکم قطعی هیچ یک از عوامل اصلی دخیل در شکنجه و شهادت شهید علی‌وردی لغو نشده و حکم دادگاه که طی تشریفات قانونی هم داشته به قوت خود باقی است.

در این زمینه برخی فعالین سیاسی و وکلا از موضوع اجرای حکم در جهت مطرح کردن خود و بهره برداری رسانه‌ای-حقوقی استفاده می‌کنند که این مساله نیز تحت رصد و نظارت دستگاه‌های زیربط قرار دارد.

منبع: میزان