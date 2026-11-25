باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: در ساعات ابتدایی بامداد امروز(چهارشنبه) ۲ فروند نفتکش متخلف در سواحل جنوبی و شرقی تنگه هرمز در پی اصابت به مین دریایی دچار انفجار و آتش سوزی در موتورخانه شدند.



این نفتکش ها به گمان خود بصورت مخفیانه در حال تلاش برای عبور از مسیر جعلی تنگه هرمز بودند که مین های دریایی اجازه عبور نداده و انفجار و آتش سوزی مهیبی ایجاد کردند.



روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: مرکز کنترل تردد تنگه هرمز نیروی دریایی سپاه مجددا اعلام می کند: به تمامی خدمه کشتی های با سامانه های ناوبری و موقعیت یاب خاموش هشدار می دهیم، مراقب باشید دروغ مقامات آمریکایی شما را به کام انفجار و آتش مین های دریایی نکشاند. خود دانید.