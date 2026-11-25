باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد هیئت منصفه‌ای در نیویورک، شرکت «هواوی» و شرکت‌های تابعه آن را به نقض تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران محکوم کرده است.

وزارت دادگستری آمریکا همچنین ادعا کرد گه این شرکت با گمراه کردن بانک‌ها درباره فعالیت‌های خود در ایران، موفق به دریافت میلیارد‌ها دلار شده است.

شایان‌ذکر است که درگیری آمریکا با شرکت چینی هواوی تنها به پرونده نقض تحریم‌های ایران محدود نمی‌شود، بلکه بخشی از رقابت گسترده واشنگتن و پکن بر سر فناوری، امنیت شبکه‌های ارتباطی و نفوذ اقتصادی در جهان است.

دولت آمریکا از سال‌ها پیش نسبت به فعالیت‌های هواوی و ارتباطات این شرکت با دولت چین ابراز نگرانی کرده و مدعی بوده است تجهیزات مخابراتی این شرکت می‌تواند امنیت شبکه‌های ارتباطی آمریکا را تهدید کند. واشنگتن همچنین نگران احتمال دسترسی دولت چین به اطلاعات کاربران از طریق تجهیزات هواوی بوده است؛ ادعا‌هایی که این شرکت همواره رد کرده است.

از سال ۲۰۱۷، آمریکا محدودیت‌هایی را برای استفاده از تجهیزات هواوی در شبکه‌های دولتی و نظامی خود آغاز کرد و در سال ۲۰۱۸ نیز خرید تجهیزات این شرکت توسط نهاد‌های فدرال را محدود کرد.

منبع: النشره