باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان آرامون، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی، در جریان بازدید خبرنگاران و اصحاب رسانه استان آذربایجان شرقی از طرح راهسازی آزادراه ارومیه–تبریز، با تشریح آخرین وضعیت طرح‌های راهسازی استان اظهار کرد: در حال حاضر ۴۰ طرح راهسازی به طول مجموع ۶۰۰ کیلومتر در قالب احداث آزادراه، بزرگراه و راه اصلی در آذربایجان‌غربی در حال اجرا است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با اشاره به اهمیت محور ایواوغلی–گیت ماکو گفت: این محور یکی از طرح‌های اصلی راهسازی استان و از شاهراه‌های مهم تجاری کشور به سمت اروپا است‌. در سال ۱۴۰۳ تنها ۷۰۰ متر از این طرح‌ها آسفالت شده بود، اما با پیگیری خانم وزیر، نمایندگان مجلس و مساعدت استاندار آذربایجان‌غربی، در سال گذشته حدود ۲۰ کیلومتر و در سال جاری نیز تاکنون ۱۰ کیلومتر از این محور آسفالت شده است.

آرامون با بیان اینکه طول کل این طرح ۵۴ کیلومتر است، افزود: امیدواریم این طرح در سال ۱۴۰۶ به بهره‌برداری برسد.

وی همچنین به طرح‌های تعریض و اجرای کریدور غرب کشور در محدوده خوی تا ارومیه اشاره کرد و گفت: در این محدوده نیز طرح‌های مختلفی در حوزه توسعه و بهسازی راه‌ها در دست اجرا است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با اشاره به اهمیت راهبردی آزادراه ارومیه–تبریز تصریح کرد: با توجه به اینکه آذربایجان‌غربی دارای مرز رسمی باسه کشور همسایه است، اتصال استان به شبکه آزادراهی کشور یک ضرورت اساسی محسوب می‌شود و تحقق این هدف بدون اجرای آزادراه ارومیه–تبریز امکان‌پذیر نبود.

وی ادامه داد: با تلاش‌ها و پیگیری‌های استاندارآذربایجان غربی موافقت خانم وزیر جهت اجرای طرح راهسازی آزاد راه ارومیه_تبریز اخذ شد. از مجموع مسیر آزادراه ارومیه–تبریز، ۴۱ کیلومتر در محدوده استان آذربایجان‌غربی قرار دارد و در سمت آذربایجان شرقی نیز دو قطعه تونل و ابنیه این طرح در حال اجرا می باشد.

آرامون با بیان اینکه این طرح سال گذشته کلنگ‌زنی شده است، اظهار کرد: مدت قرارداد اجرای آن ۱۸ ماه تعیین شده و عملیات اجرایی با پیشرفت مناسبی در حال انجام است. پس از حدود ۱۵ سال، این پروژه مجدداً فعال شده و روند پیشرفت فیزیکی آن به‌صورت روزانه رصد می شود‌.

وی در ادامه با اشاره به طرح‌های مهم راهسازی جنوب استان گفت: محور حیدرآباد–نقده از جمله مسیرهای مهم تردد زائران اربعین حسینی به سمت مرز تمرچین است که تنها یک کیلومتر از آن باقی مانده است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی افزود: محور نقده به پیرانشهر نیز حدود ۴۳ کیلومتر طول دارد که تاکنون ۳۰ کیلومتر آن به بهره‌برداری رسیده و ۱۳ کیلومتر باقی‌مانده است. همچنین طرح پیرانشهر به سمت سردشت نیز از دیگر طرح‌های مهم راهسازی در جنوب استان به شمار می‌رود.

آرامون با اشاره به اهمیت محور تجاری میاندوآب–شاهین‌دژ–تکاب اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های معدنی شهرستان تکاب، به‌ویژه در حوزه تولید طلا، و ضرورت تسهیل تردد و حمل‌ونقل کالا، طرح‌های متعددی در این محور تعریف شده است.

وی با تأکید بر تداوم فعالیت طرح‌های راهسازی استان در شرایط دشوار اظهار کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، عملیات راهسازی در محورهای مختلف استان حتی برای یک روز نیز متوقف نشد و در شرایط جوی کنونی نیز کارگاه‌های راهسازی فعال هستند.

آرامون با اشاره به تدابیر استاندار آذربایجان‌غربی برای تأمین منابع مالی طرح‌ها گفت: یکی از اقدامات مهم، تعریف مدل‌های مالی متنوع از جمله مولدسازی اموال اداره‌کل راه و شهرسازی بود. در سال ۱۴۰۴، علاوه بر حدود یک همت اعتبار از محل تخصیص طرح‌های عمرانی و ملی، یک همت نیز از محل مولدسازی برای طرح‌های راهسازی استان تأمین و تزریق شد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت:بسیاری از طرح‌های راهسازی استان به دلیل طولانی‌شدن روند اجرا، سنواتی شده بودند و با تدبیر استاندار مقرر شد تمامی کارگاه‌های راهسازی استان به‌صورت دو و سه‌شیفته فعالیت کنند تا طرح‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و به مردم تحویل داده شوند.

وی همچنین از اجرای طرح‌های ایمن‌سازی در محورهای استان خبر داد و گفت: بیش از ۶۰ کیلومتر قرارداد در حوزه ایمن‌سازی و اجرای نیوجرسی منعقد شده که ۱۰ کیلومتر آن مربوط به محور حیدرآباد–نقده است و تاکنون ۷.۵ کیلومتر از آن اجرا و نیوجرسی‌ها نصب شده است

منبع:راه و شهرسازی